2 - 1
terminé
Liga 2025/2026 7e journée
Barcelone
2 - 1
MT : 1-1
terminé
Real Sociedad
Temps forts
59'
2 - 1
R. Lewandowski (PD Lamine Yamal)
mi-temps
1 - 1
43'
1 - 1
J. Koundé (PD M. Rashford)
31'
0 - 1
(PD Ander Barrenetxea) Álvaro Odriozola

Notes des joueurs

#1 Logo Barcelone Pedri 8.6 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 8.2 #3 Logo Barcelone F. de Jong 7.8
#1 Logo Barcelone Pedri 7.9 #2 Logo Real Sociedad Álex Remiro 7.9 #3 Logo Barcelone A. Christensen 7.8
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Barcelone 19 17 Real Sociedad 5
Possession 75% Barcelone Real Sociedad
Tirs 22 10 5 12 2 7
Grosses occasions créées 50% Real Sociedad 2 Barcelone 2
Compositions Barcelone 4-3-3 Real Sociedad 4-4-2

Qui est l'homme du match FC Barcelone - Real Sociedad ?
Fin dans 2h
Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 RSO
504 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 1 #2 Logo Real Sociedad Ander Barrenetxea 1 #3 Logo Real Sociedad Gonçalo Guedes 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Pedri 2/2 100% #2 Logo Barcelone Roony Bardghji 2/2 100% #3 Logo Barcelone Robert Lewandowski 3/5 60%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Roony Bardghji 5 #2 Logo Barcelone Pedri 4 #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 3
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 3 #2 Logo Barcelone Robert Lewandowski 2 #3 Logo Barcelone Dani Olmo 2
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Pedri 133 #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 111 #3 Logo Barcelone Andreas Christensen 107
Tirs (%)
#1 Logo Real Sociedad Mikel Oyarzabal 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 5/6 83% #2 Logo Barcelone Gerard Martín 5/6 83% #3 Logo Barcelone Andreas Christensen 4/5 80%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Jules Koundé 2/2 100% #2 Logo Barcelone Andreas Christensen 4/5 80% #3 Logo Barcelone Ronald Araújo 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Sociedad Mikel Oyarzabal 0/8 0% #2 Logo Real Sociedad Gonçalo Guedes 0/7 0% #3 Logo Barcelone Marcus Rashford 0/7 0%
Dribbles subis
#1 Logo Real Sociedad Aihen Muñoz 5 #2 Logo Barcelone Pedri 5 #3 Logo Real Sociedad Ander Barrenetxea 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Sociedad Mikel Oyarzabal 0/6 0% #2 Logo Real Sociedad Gonçalo Guedes 0/2 0% #3 Logo Real Sociedad Umar Sadiq 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 100/102 98% #2 Logo Barcelone Andreas Christensen 96/98 98% #3 Logo Barcelone Roony Bardghji 29/30 97%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Pedri 40 #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 32 #3 Logo Barcelone Gerard Martín 23
Passes (%)
#1 Logo Real Sociedad Álex Remiro 17/34 50%

Classement buteurs

#3 Logo Barcelone Ferran Torres 4 #3 Logo Barcelone Robert Lewandowski 4 #9 Logo Barcelone Raphinha 3 #18 Logo Real Sociedad Mikel Oyarzabal 2 #18 Logo Barcelone Lamine Yamal 2 #18 Logo Barcelone Fermín 2 #33 Logo Real Sociedad Orri Óskarsson 1 #33 Logo Barcelone Ronald Araújo 1

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
N
V
D
D
D
N
Rencontres précédentes
71% 30 Victoires 12% 5 Nuls 17% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Joan García Joan García Blessure au genou Lamine Yamal Lamine Yamal Blessure à l'aine Fermín Fermín Blessure à la hanche Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Raphinha Raphinha Ischio-jambiers Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Orri Óskarsson Orri Óskarsson Blessure à la cuisse Unai Marrero Unai Marrero Blessure à l'épaule Carlos Soler Carlos Soler Blessure au genou Aritz Elustondo Aritz Elustondo Blessure aux côtes Aritz Elustondo Aritz Elustondo Blessure musculaire

Brahim🐐 19:56 Quelle entrée de Yamal !! 5
Voir tous les commentaires (82)

Match Barcelone - Real Sociedad en direct commenté

7e journée de Liga - dimanche 28 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Real Sociedad (Liga, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Liga entre Barcelone et Real Sociedad. Ce match aura lieu le dimanche 28 septembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Real Sociedad.

On en parle

Arbitres

Alejandro José Hernández Hernández arbitre principal
José Enrique Naranjo Pérez arbitre assistant
Marcos Cerdán Aguilar arbitre assistant
José Antonio Palomares Gutierrez quatrième arbitre
José Luis Guzmán Mansilla arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadi Olímpic Lluís Companys Barcelona
Estadi Olímpic Lluís Companys
  • Année de construction : 1929
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55926
  • Affluence moyenne : 31155
  • Affluence maximum : 50319
  • Affluence minimum : 2852
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 28 septembre 2025 18:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 7
Diffusion beIN SPORTS 2
Affluence 50103
Code BAR-RSO
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Real Sociedad
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Barcelone et Real Sociedad ?

Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Real Sociedad en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Barcelone Real Sociedad en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Real Sociedad ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : W. Szczęsny, Gerard Martín, A. Christensen, R. Araujo, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, Dro Fernández, M. Rashford, R. Lewandowski, R. Bardghji.

Real Sociedad : de son côté, l'équipe dirigée par Sergio Francisco évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Álex Remiro, Aihen Muñoz, D. Ćaleta-Car, Igor Zubeldia, Álvaro Odriozola, Pablo Marín, Mikel Oyarzabal, Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea.

Qui arbitre le match Barcelone Real Sociedad ?

Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Real Sociedad ?

Barcelona accueille le match au Estadi Olímpic Lluís Companys.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Real Sociedad ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2025, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué le but pour Real Sociedad ?

Un seul but a été inscrit pour Real Sociedad par Álvaro Odriozola 31'.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : J. Koundé 43', R. Lewandowski 59'.

Brahim🐐 19:56 Quelle entrée de Yamal !! 5
