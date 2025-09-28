Notes des joueurs
Match Barcelone - Real Sociedad en direct commenté
7e journée de Liga - dimanche 28 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Real Sociedad (Liga, 7e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Liga entre Barcelone et Real Sociedad. Ce match aura lieu le dimanche 28 septembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Real Sociedad.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Barcelone et Real Sociedad ?
Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Real Sociedad en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Barcelone Real Sociedad en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Real Sociedad ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : W. Szczęsny, Gerard Martín, A. Christensen, R. Araujo, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, Dro Fernández, M. Rashford, R. Lewandowski, R. Bardghji.
Real Sociedad : de son côté, l'équipe dirigée par Sergio Francisco évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Álex Remiro, Aihen Muñoz, D. Ćaleta-Car, Igor Zubeldia, Álvaro Odriozola, Pablo Marín, Mikel Oyarzabal, Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea.
- Qui arbitre le match Barcelone Real Sociedad ?
Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Real Sociedad ?
Barcelona accueille le match au Estadi Olímpic Lluís Companys.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Real Sociedad ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2025, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué le but pour Real Sociedad ?
Un seul but a été inscrit pour Real Sociedad par Álvaro Odriozola 31'.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : J. Koundé 43', R. Lewandowski 59'.