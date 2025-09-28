Menu Rechercher
Barça : Lamine Yamal est de retour pour la Real Sociedad

Par André Martins
1 min.
Lamine Yamal, au Barça @Maxppp
Barcelone Real Sociedad

Hansi Flick a dévoilé ce dimanche sa liste de joueurs convoqués pour la 7e journée de Liga face à la Real Sociedad, un match qui se jouera à Montjuïc. Si l’infirmerie reste bien remplie avec les absences confirmées de Ter Stegen, Gavi, Fermín, Raphinha et Joan Garcia, le coach allemand peut tout de même se réjouir d’un renfort très attendu : Lamine Yamal, enfin de retour après plusieurs semaines d’absence en raison de douleurs au pubis.

FC Barcelona
❗ COMUNICADO MÉDICO

✅ Lamine Yamal ha recibido el alta médica y entra en la lista del Barça - Real Sociedad
L’ailier de 17 ans réintègre ainsi le groupe blaugrana et pourrait apporter un vrai plus offensif à une équipe diminuée. En revanche, Alejandro Balde, blessé musculairement à la cuisse gauche, est encore laissé au repos et ne devrait retrouver les terrains qu’à l’occasion du choc de Ligue des champions face au PSG.

Pub. le - MAJ le
