Barça : Lamine Yamal est de retour pour la Real Sociedad

Hansi Flick a dévoilé ce dimanche sa liste de joueurs convoqués pour la 7e journée de Liga face à la Real Sociedad, un match qui se jouera à Montjuïc. Si l’infirmerie reste bien remplie avec les absences confirmées de Ter Stegen, Gavi, Fermín, Raphinha et Joan Garcia, le coach allemand peut tout de même se réjouir d’un renfort très attendu : Lamine Yamal, enfin de retour après plusieurs semaines d’absence en raison de douleurs au pubis.

L’ailier de 17 ans réintègre ainsi le groupe blaugrana et pourrait apporter un vrai plus offensif à une équipe diminuée. En revanche, Alejandro Balde, blessé musculairement à la cuisse gauche, est encore laissé au repos et ne devrait retrouver les terrains qu’à l’occasion du choc de Ligue des champions face au PSG.