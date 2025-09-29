Le vestiaire du PSG est en pleine psychose

João Neves, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Vitinha ; Luis Enrique va devoir préparer ce duel contre le FC Barcelone en Ligue des Champions de mercredi soir avec de nombreux joueurs majeurs absents ou incertains. Une situation compliquée à gérer pour le coach espagnol, et qui fait forcément les affaires de la presse pro-Barça.

En attendant de voir si certains éléments pourront être récupérés pour ce choc européen, avec des possibles retours de Neves et de Ruiz, le tacticien ibérique doit faire du bricolage. Le quotidien L’Equipe nous en dit un peu plus sur ce qui se passe en interne à Paris, où de nombreux joueurs ont justement peur de se blesser.

Les joueurs ont peur

Depuis le début de la saison, ils sont ainsi nombreux à craindre des blessures, principalement musculaires, et ce fut le cas dès le coup d’envoi de ce nouvel exercice avec ce duel de Supercoupe d’Europe contre Tottenham. D’abord à cause de cet enchaînement de matchs monstrueux et de cette préparation estivale tronquée en raison du Mondial des Clubs, et aussi car beaucoup comptent disputer la prochaine Coupe du Monde en fin de saison. Les Parisiens savent que les risques sont plus importants dans ce contexte et sont préoccupés.

Des inquiétudes grandissantes chez les joueurs dont sont conscients Luis Enrique et son staff technique, et ces derniers sont à l’écoute des joueurs. Contrairement à ce qui a pu se faire par le passé, le mot d’ordre est de ne pas forcer et d’écouter les sensations de chacun. Quoi qu’il en soit, cette épidémie de pépins physiques a créé un certain fatalisme en interne, toujours selon le quotidien sportif, et le staff veut travailler sur l’aspect mental pour chasser tous ces démons…