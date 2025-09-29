Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Real Madrid : une grosse offre pour Rodrygo a été refusée

Par Allan Brevi
1 min.
Rodrygo @Maxppp

Le Bayern Munich a discrètement sondé la situation de Rodrygo cet été, en mandatant un agent de confiance pour évaluer la possibilité d’un transfert. Bien que des discussions aient eu lieu, le Real Madrid a fermement rejeté l’idée de vendre l’attaquant brésilien aux Bavarois, affirmant qu’il n’avait jamais envisagé de le céder. Cette décision n’était pas motivée par des considérations financières, mais par une conviction profonde dans le potentiel de Rodrygo au sein de l’équipe selon Marca.

La suite après cette publicité

Malgré une concurrence accrue et un temps de jeu très limité, notamment face à Vinícius Júnior ou encore Brahim Diaz, Rodrygo reste déterminé à s’imposer au Real Madrid. Les dirigeants madrilènes, tout en maintenant une confiance en lui, attendent de voir s’il saura saisir les opportunités qui se présenteront. Cependant, Xabi Alonso semble toujours convaincu que Mastantuono et Arda Güler occupent une place prioritaire dans la hiérarchie offensive, reléguant Rodrygo à un rôle secondaire malgré son potentiel et ses qualités techniques.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Bayern Munich
Rodrygo

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Rodrygo Rodrygo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier