Real Madrid : une grosse offre pour Rodrygo a été refusée

Le Bayern Munich a discrètement sondé la situation de Rodrygo cet été, en mandatant un agent de confiance pour évaluer la possibilité d’un transfert. Bien que des discussions aient eu lieu, le Real Madrid a fermement rejeté l’idée de vendre l’attaquant brésilien aux Bavarois, affirmant qu’il n’avait jamais envisagé de le céder. Cette décision n’était pas motivée par des considérations financières, mais par une conviction profonde dans le potentiel de Rodrygo au sein de l’équipe selon Marca.

Malgré une concurrence accrue et un temps de jeu très limité, notamment face à Vinícius Júnior ou encore Brahim Diaz, Rodrygo reste déterminé à s’imposer au Real Madrid. Les dirigeants madrilènes, tout en maintenant une confiance en lui, attendent de voir s’il saura saisir les opportunités qui se présenteront. Cependant, Xabi Alonso semble toujours convaincu que Mastantuono et Arda Güler occupent une place prioritaire dans la hiérarchie offensive, reléguant Rodrygo à un rôle secondaire malgré son potentiel et ses qualités techniques.