Real Madrid : Dean Huijsen s’excuse envers les supporters
Auteur d’une prestation chaotique samedi lors de la défaite 5-2 du Real Madrid dans le derby contre l’Atlético de Madrid, le défenseur Dean Huijsen est passé à côté. Il a d’ailleurs hérité de la note de 3/10 dans nos colonnes pour sa prestation.
Alors qu’il a pris l’avion avec son équipe et vient d’atterrir au Kazakhstan où il défiera le Kaïrat Almaty ce mardi, Dean Huijsen a laissé un message d’excuse sur ses réseaux sociaux : «je m’excuse auprès des fans pour ce week-end. On continue, on a encore du chemin à faire.»
