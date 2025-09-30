Real Madrid : Dani Carvajal suspendu 2 matches après son accrochage avec Rulli

Expulsé à la 72e minute de jeu lors de la victoire arrachée contre l’Olympique de Marseille, Dani Carvajal (33 ans) avait logiquement reçu un carton rouge à la 72e minute après avoir mis un coup de tête au visage du gardien phocéen Geronimo Rulli. Après la rencontre, l’Espagnol s’était excusé auprès de son club et des supporters pour son geste, mais l’UEFA l’a tout de même sanctionné.

En effet, l’instance a décidé de suspendre le latéral du Real Madrid pour deux journées de Ligue des Champions. Avec cette sanction, l’international espagnol manquerait le match de cet après-midi contre Kairat Almaty, ainsi que celui contre la Juventus, mais cette suspension restera anecdotique puisqu’il est d’ores et déjà forfait pour au moins un mois en raison d’une lésion du soléaire à la jambe droite contractée face à l’Atlético de Madrid.