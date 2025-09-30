Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue des Champions

Real Madrid : Dani Carvajal suspendu 2 matches après son accrochage avec Rulli

Par Samuel Zemour
1 min.
Daniel Carvajal @Maxppp

Expulsé à la 72e minute de jeu lors de la victoire arrachée contre l’Olympique de Marseille, Dani Carvajal (33 ans) avait logiquement reçu un carton rouge à la 72e minute après avoir mis un coup de tête au visage du gardien phocéen Geronimo Rulli. Après la rencontre, l’Espagnol s’était excusé auprès de son club et des supporters pour son geste, mais l’UEFA l’a tout de même sanctionné.

La suite après cette publicité

Offre canal+ live

Avec Parions Sport en Ligne, profitez d’un bonus exclusif jusqu’à 100€ en freebets pour parier sur un premier but d’Aubameyang pour l’OM face à Ajax, et tenter de remporter 465€.

La suite après cette publicité

En effet, l’instance a décidé de suspendre le latéral du Real Madrid pour deux journées de Ligue des Champions. Avec cette sanction, l’international espagnol manquerait le match de cet après-midi contre Kairat Almaty, ainsi que celui contre la Juventus, mais cette suspension restera anecdotique puisqu’il est d’ores et déjà forfait pour au moins un mois en raison d’une lésion du soléaire à la jambe droite contractée face à l’Atlético de Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Real Madrid
Daniel Carvajal

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Daniel Carvajal Daniel Carvajal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier