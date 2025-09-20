Liga : le Real Madrid poursuit son sans-faute face à l’Espanyol

Et de 6 ! Auteur d’un carton plein en championnat depuis le début de la saison et tombeur de l’Olympique de Marseille, mardi soir, lors de la première journée de la phase de ligue de la C1, le Real Madrid a enchaîné, ce samedi, face à l’Espanyol Barcelone. Organisés en 4-4-2 avec un quatuor offensif composé de Vinicius, Mastantuono, Mbappé et Garcia, les hommes de Xabi Alonso n’ont pas forcé leur talent pour venir à bout des Pericos.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 15 5 +8 5 0 0 10 2 3 Espanyol 10 5 +1 3 1 1 8 7

Dominateurs d’entrée de jeu, les Merengues prenaient le contrôle des opérations mais peinaient à se montrer dangereux aux abords de la surface adverse. Il fallait finalement attendre le coup de génie d’Eder Militão pour débloquer cette rencontre. Servi par Valverde à l’entrée de la surface, le défenseur brésilien déclenchait une terrible frappe et trouvait la lucarne de Marko Dmitrovic (1-0, 22e).

Mbappé encore buteur

Idéalement lancé, le Real - solide défensivement à défaut d’être inspiré offensivement - gérait ensuite son avance. Juste avant la pause, Mbappé, servi par un Vinicius Junior jusqu’alors discret, manquait de peu le break (45+2e). Ce n’était que partie remise… Au retour des vestiaires, le Français, une nouvelle fois décalé par Vini, armait une frappe limpide laissant Dmitrovic de marbre (2-0, 47e). Libérés, les Merengues se montraient beaucoup plus menaçants.

Sur une petite louche dans le dos de la défense adverse, Mastantuono était tout proche d’offrir le doublé à Mbappé mais ce dernier voyait son lob filer au-dessus (52e). Dans la dernière demi-heure de jeu, Güler faisait son apparition, Mbappé s’illustrait encore, Vinicius Jr trouvait lui le poteau (66e) mais le tableau d’affichage n’évoluait plus. Score final : 2-0. Une rencontre qui aura également permis à Bellingham et Camavinga de faire leur grand retour. Au classement, le Real Madrid conforte sa première place avec provisoirement cinq points d’avance sur le Barça et… l’Espanyol.