Wojciech Szczesny a joué gratuitement au Barça

Sorti de sa retraite pour signer au Barça, Wojciech Szczesny (35 ans) a perdu sa place de titulaire cette saison au profit de Joan Garcia. Un processus que la direction ne lui a pas caché, et ce même s’il a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec l’écurie catalane. C’est déjà du bonus d’être au Barça. «Ce n’est pas que j’avais perdu ma passion pour le football… Je n’étais tout simplement pas enthousiaste des offres que j’avais reçues. Des clubs du top 10 m’ont fait des propositions, mais je n’étais pas prêt à accepter un tel prix. Je ne voulais pas jouer uniquement pour l’argent», admet-il à GQ pour expliquer sa signature en Catalogne à la rentrée 2024. Il avait notamment reçu une proposition d’Al-Nassr.

La suite après cette publicité

La blessure de Marc-André ter Stegen a tout changé pour lui. Dans un besoin urgent d’avoir sous la main un gardien fiable et rapidement disponible physiquement, le Barça a alors pris contact avec le Polonais, sans doute mis dans la confidence par Robert Lewandoski. «Trois jours avant d’annoncer ma retraite, j’ai même dit à Lewy (Robert Lewandowski) que je ne voulais plus jouer pour aucun club… sauf pour Barcelone. Quand ils m’ont appelé, ils savaient sans doute qu’ils pourraient me convaincre.» Il révèle que seule la motivation de ce nouveau projet l’a guidé dans ce choix puisque sortir de sa retraite l’obligeait à verser une compensation à la Juventus, son club précédent. «J’ai joué ma première saison gratuitement au FC Barcelone. Ce que j’ai reçu du Barça, c’est exactement ce que j’ai dû rembourser à la Juve pour avoir rompu mon contrat prématurément.»