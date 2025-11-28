FC Barcelone : Hansi Flick vole au secours de Lamine Yamal

Lamine Yamal est dans l’œil du cyclone cette saison. Après deux premières saisons remarquables avec le Barça pour lancer sa carrière, le crack catalan a plus de mal depuis son passage à la majorité cet été. Entre déboires extra-sportifs, performances en dents de scie et blessures, le numéro 10 barcelonais est vivement critiqué.

La suite après cette publicité

Pourtant, le crack espagnol peut compter sur l’appui d’Hansi Flick qui l’a encore soutenu ce vendredi en conférence de presse : «Lamine va bien et se sent bien. Beaucoup de joueurs, quand on les remplace, ne sont pas contents. J’ai moi-même été joueur et souvent, je n’ai pas réagi comme j’aurais dû. Cucurella est l’un des meilleurs latéraux au monde, c’est un très bon joueur, très intelligent. Mais pour moi, c’est maintenant à Lamine de prendre le relais et de montrer qu’il faut oublier le match contre Chelsea. C’est maintenant qu’il doit prouver toute sa valeur.»