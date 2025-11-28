Les 5 défenseurs que cible le Barça pour stopper l’hémorragie

La gifle subie à Chelsea mardi en Ligue des Champions (3-0) a plus que jamais mis la lumière sur les manques et besoins du Barça en défense. Rien que sur leurs deux dernières rencontres de C1 disputées (avec le 3-3 concédé contre Bruges), les hommes d’Hansi Flick ont concédé 6 buts (ils affichent la deuxième pire défense du top 24 avec 10 buts encaissés). Les défaites face au PSG (2-1) et au Real Madrid (2-1) ont également rappelé à quel point les cadres de la saison dernière étaient aujourd’hui dans le dur.

La suite après cette publicité

C’est le cas de Jules Koundé, en très grandes difficultés depuis le début de saison, et encore pointé du doigt pour sa prestation ratée face aux Blues cette semaine. Et que dire de Ronald Araujo, expulsé pour un tacle catastrophique sur Marc Cucurella à 50 mètres de son but. Excellent la saison passée, Pau Cubarsi a aussi montré certaines limites face au phénomène Estevao, qui lui a fait vivre un cauchemar.

La suite après cette publicité

Des pistes ambitieuses

Hansi Flick mesure mieux que quiconque les chantiers qui attendent sa direction dès l’été prochain. À en croire Mundo Deportivo, le technicien allemand aurait ainsi formulé trois demandes prioritaires : un défenseur central, un ailier et un attaquant. Pour le moment, c’est surtout en défense que plusieurs pistes ont fait surface. À en croire le média catalan, le Barça pisterait l’international portugais du Sporting, Goncalo Inacio.

Référencé comme un grand espoir à son poste au Portugal, le joueur de 24 ans a un prix estimé autour de 40 millions d’euros. Le défenseur allemand de Dortmund Nico Schlotterbeck est également une piste étudiée par Deco, mais le directeur sportif catalan devra faire face à la concurrence du Bayern Munich (son prix se situerait aussi autour de 40 millions d’euros). Même son de cloche pour Marc Guehi, libre l’été prochain et ardemment courtisé par le Barça… mais aussi Liverpool. Deux autres pistes ont aussi gagné du terrain en interne ces derniers jours : celle menant à l’international brésilien de Nottingham Forest, Murillo, et du prometteur Brésilien Luis Benedetti, 19 ans, qui évolue à Palmeiras et ne coûterait pas grand-chose en indemnité transfert.