22'
Liga 2025/2026 5e journée
Real Madrid
22'
Espanyol
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 1 Real Madrid 13 2 Espanyol 11
Possession 77% Real Madrid Espanyol
Tirs 1 1 1 0 1 2
Compositions Real Madrid 4-4-2 Espanyol 4-4-2
Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 ESP
439 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Logo Espanyol Barcelone Roberto Fernández 2 #2 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Espanyol Barcelone Carlos Romero 0/6 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 30/31 97% #2 Logo Real Madrid CF Éder Militão 30/32 94% #3 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 29/31 94%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
N
V
N
Rencontres précédentes
78% 31 Victoires 8% 3 Nuls 15% 6 Victoires

Blessures & suspensions

Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse Dean Huijsen Dean Huijsen Carton rouge
Rubén Sánchez Rubén Sánchez Inconnu Pere Milla Pere Milla Carton rouge

Match Real Madrid - Espanyol en direct commenté

5e journée de Liga - samedi 20 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Espanyol (Liga, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Liga entre Real Madrid et Espanyol. Ce match aura lieu le samedi 20 septembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Espanyol.

Arbitres

Juan Martínez Munuera arbitre principal
Diego Sánchez Rojo arbitre assistant
Miguel Martínez Munuera arbitre assistant
Jorge Tárraga Lájara quatrième arbitre
Alejandro Muñíz Ruiz arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Santiago Bernabéu Madrid
Estadio Santiago Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 85454
  • Affluence moyenne : 60949
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 73

Match en direct

Date 20 septembre 2025 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion beIN SPORTS 2
Code RMA-ESP
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Espanyol
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Espanyol en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Real Madrid Espanyol en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Espanyol ?

Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, Dani Carvajal, Vinícius Júnior, A. Tchouameni, F. Valverde, F. Mastantuono, K. Mbappé, Gonzalo García.

Espanyol : de son côté, l'équipe dirigée par Manolo González évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : M. Dmitrović, Carlos Romero, L. Cabrera, Fernando Calero, O. El Hilali, Javi Puado, Pol Lozano, Urko González de Zárate, T. Dolan, Edu Expósito, Roberto Fernández.

Qui arbitre le match Real Madrid Espanyol ?

Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Espanyol ?

Madrid accueille le match au Estadio Santiago Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Espanyol ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2025, coup d'envoi 16:15.

Comparer les stats du match
