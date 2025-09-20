Prono
Match Real Madrid - Espanyol en direct commenté
5e journée de Liga - samedi 20 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Espanyol (Liga, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Liga entre Real Madrid et Espanyol. Ce match aura lieu le samedi 20 septembre 2025 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Espanyol en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2025 à 16:15 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Real Madrid Espanyol en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Espanyol ?
Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, Dani Carvajal, Vinícius Júnior, A. Tchouameni, F. Valverde, F. Mastantuono, K. Mbappé, Gonzalo García.
Espanyol : de son côté, l'équipe dirigée par Manolo González évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : M. Dmitrović, Carlos Romero, L. Cabrera, Fernando Calero, O. El Hilali, Javi Puado, Pol Lozano, Urko González de Zárate, T. Dolan, Edu Expósito, Roberto Fernández.
- Qui arbitre le match Real Madrid Espanyol ?
Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Espanyol ?
Madrid accueille le match au Estadio Santiago Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Espanyol ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2025, coup d'envoi 16:15.