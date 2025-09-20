Menu Rechercher
Real Madrid : le missile d’Eder Militão face à l’Espanyol

Par Allan Brevi
1 min.
Éder Militão sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 2-0 Espanyol

Le Real Madrid a frappé fort dès la 22e minute face à l’Espanyol, à l’occasion de la 5e journée de Liga grâce à un geste spectaculaire de son défenseur central. À la réception d’une passe bien dosée de Federico Valverde, Eder Militão n’a pas tergiversé : une frappe sèche, pure, déclenchée en dehors de la surface et envoyée directement en pleine lucarne. Un coup de canon d’une rare violence, qui a instantanément soulevé le Santiago Bernabéu et laissé le gardien de l’Espanyol Barcelone impuissant.

beIN SPORTS
😱 Le MISSILE TÉLÉGUIDÉ de 30 mètres signé Éder Militão, pleine LUCARNE !!

Real Madrid 1-0 Espanyol Barcelone
Ce but d’exception illustre parfaitement la montée en puissance du Brésilien de 27 ans, capable de faire la différence bien au-delà de ses qualités défensives. Avec ce but, l’international brésilien a signé l’un des buts les plus mémorables de ce début de saison. Revenu des ligaments croisés la saison passée, Militão s’affirme désormais comme un titulaire indiscutable pour Xabi Alonso.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
