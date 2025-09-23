Menu Rechercher
Levante - Real Madrid : les compositions officielles

Kylian Mbappé face à Tirol @Maxppp
Levante Real Madrid

Ce mardi, la 6e journée de Liga offre un duel entre Levante et le Real Madrid. À domicile, les Granotes s’organisent dans un 4-4-2 avec Mathew Ryan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jeremy Toljan, Adrian de la Fuente, Unai Elgezabal et Diego Pampin. Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey et Jon Olasagasti constituent le milieu de terrain. En pointe, Iván Romero est soutenu par Etta Eyong.

De leur côté, les Merengues s’articulent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Fran Garcia, Raul Asencio, Dean Huijsen et Alvaro Carreras. Le milieu de terrain est assuré par Federico Valverde, Dani Ceballos et Arda Güler tandis que Franco Mastantuono et Vinicius Junior prennent les couloirs autour de Kylian Mbappé.

Les compositions

Levante : Ryan - Toljan, De La Fuente, Elgezabal, Pampin - Alvarez, Rey, Vencedor, Olasagasti - Eyong, Romero

Real Madrid : Courtois - Garcia, Asencio, Huijsen, Carreras - Ceballos, Valverde, Güler - Mastantuono, Mbappé, Vinicius

