Arabie saoudite : Hervé Renard interrompt sa conférence de presse pendant l’appel à la prière
La conférence de presse précédant le match amical Arabie saoudite–Algérie, prévu ce mardi à Djeddah, a été marquée par un moment inattendu. Hervé Renard, sélectionneur des Saoudiens, s’est soudain tu plusieurs minutes lorsque l’appel à la prière a retenti. Ce silence respectueux a immédiatement capté l’attention des journalistes présents.
Belle preuve de respect du coach 👏🇸🇦
Sur le plan sportif, la sélection saoudienne sort d’un parcours de qualifications particulièrement laborieux pour le Mondial 2026. Rappelé il y a quelques mois pour tenter de redresser la situation, Renard a fini par mener son équipe au succès. Malgré des performances irrégulières, l’Arabie saoudite a obtenu son billet pour une troisième Coupe du monde d’affilée — la septième de son histoire — en s’appuyant notamment sur un succès face à l’Indonésie et un nul décisif contre l’Irak lors du quatrième tour.
