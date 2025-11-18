Menu Rechercher
Commenter 80
Matchs Amicaux

Arabie saoudite : Hervé Renard interrompt sa conférence de presse pendant l’appel à la prière

Par André Martins
1 min.
Hervé Renard avec l'Arabie Saoudite lors de la Coupe du Monde au Qatar @Maxppp
Arabie Saoudite Algérie

La conférence de presse précédant le match amical Arabie saoudite–Algérie, prévu ce mardi à Djeddah, a été marquée par un moment inattendu. Hervé Renard, sélectionneur des Saoudiens, s’est soudain tu plusieurs minutes lorsque l’appel à la prière a retenti. Ce silence respectueux a immédiatement capté l’attention des journalistes présents.

La suite après cette publicité
JDZ Football
Hervé Renard, futur adversaire de l’Algérie, interrompt sa conférence de presse au moment de l’Adhan, l’appel à la prière.

Belle preuve de respect du coach 👏🇸🇦
Voir sur X

Sur le plan sportif, la sélection saoudienne sort d’un parcours de qualifications particulièrement laborieux pour le Mondial 2026. Rappelé il y a quelques mois pour tenter de redresser la situation, Renard a fini par mener son équipe au succès. Malgré des performances irrégulières, l’Arabie saoudite a obtenu son billet pour une troisième Coupe du monde d’affilée — la septième de son histoire — en s’appuyant notamment sur un succès face à l’Indonésie et un nul décisif contre l’Irak lors du quatrième tour.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (80)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Arabie Saoudite
Hervé Renard

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Arabie Saoudite Flag Arabie saoudite
Hervé Renard Hervé Renard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier