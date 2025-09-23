Menu Rechercher
1 - 4
71'
Liga 2025/2026 6e journée
Levante
1 - 4
MT : 0-2
71'
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS MAX 9HD
Temps forts
66'
1 - 4
(PD A. Güler) K. Mbappé
64'
1 - 3
(SP) K. Mbappé
54'
1 - 2
E. Eyong (PD Iván Romero)
mi-temps
0 - 2
38'
0 - 2
(PD Vinícius Júnior) F. Mastantuono
28'
0 - 1
(PD F. Valverde) Vinícius Júnior
Classement live 1 Real Madrid 18 16 Levante 4
Possession 61% Real Madrid Levante
Tirs 11 9 10 2 9 19
Grosses occasions créées 67% Real Madrid 2 Levante 1
Compositions Levante 4-4-2 Real Madrid 4-3-3
Qui va gagner ?
1 LEV N NUL 2 RMA
656 participants Terminé
Grosses occasions créées
#1 Logo Levante Unai Vencedor 1 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1 #3 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 4/5 80% #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2/3 67% #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 4 #2 Logo Real Madrid CF Dani Ceballos 4 #3 Logo Levante Iván Romero 3
Tirs (%)
#1 Logo Levante Jon Ander Olasagasti 0/2 0% #2 Logo Levante Iván Romero 0/2 0% #3 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 1/5 20%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Levante Carlos Álvarez 5 #2 Logo Levante Etta Eyong 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dani Ceballos 8/10 80% #2 Logo Levante Diego Varela Pampín 6/8 75% #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 6/10 60%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2 #2 Logo Real Madrid CF Dani Ceballos 2 #3 Logo Levante Diego Varela Pampín 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Levante Unai Elgezabal Udondo 2/2 100% #2 Logo Levante Etta Eyong 3/4 75% #3 Logo Levante Diego Varela Pampín 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Levante Carlos Álvarez 0/7 0% #2 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 5/15 33% #3 Logo Levante Unai Vencedor 4/10 40%
Dribbles subis
#1 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 3 #2 Logo Levante Unai Vencedor 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 0/4 0% #2 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 43/43 100% #2 Logo Real Madrid CF Dani Ceballos 72/73 99% #3 Logo Levante Unai Elgezabal Udondo 37/38 97%

Série en cours
V
N
D
D
D
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
18% 5 Victoires 14% 4 Nuls 68% 19 Victoires

Blessures & suspensions

Iker Losada Iker Losada Coup
Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse

Lejaxir 22:58 Ah bah la oui il rentre dans la surface feinte le defenseur se fait avoit il continue son tacle et peno 1 Répondre
Match Levante - Real Madrid en direct commenté

6e journée de Liga - mardi 23 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Levante et Real Madrid (Liga, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Liga entre Levante et Real Madrid. Ce match aura lieu le mardi 23 septembre 2025 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Levante et Real Madrid.

Arbitres

Isidro Díaz de Mera Escuderos arbitre principal
0.5
3.3
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Diego Santaursula Aguado arbitre assistant
Rubén Campo Hernández arbitre assistant
Pablo Morales Moreno quatrième arbitre
Francisco José Hernández Maeso arbitre VAR
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Ciudad de Valencia Valencia
Estadio Ciudad de Valencia
  • Année de construction : 1969
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 25534
  • Affluence moyenne : 13931
  • Affluence maximum : 92020
  • % de remplissage : 54

Match en direct

Date 23 septembre 2025 21:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion beIN SPORTS MAX 9HD
Code LEV-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Levante
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Lejaxir 22:58 Ah bah la oui il rentre dans la surface feinte le defenseur se fait avoit il continue son tacle et peno 1 Répondre
Comparer les stats du match
