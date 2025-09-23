Prono
Match Levante - Real Madrid en direct commenté
6e journée de Liga - mardi 23 septembre 2025
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Liga entre Levante et Real Madrid. Ce match aura lieu le mardi 23 septembre 2025 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Levante et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 septembre 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS MAX 9HD.
- Où voir le match Levante Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Levante et Real Madrid ?
Levante : le coach Julián Calero a choisi une formation en 4-4-2 : M. Ryan, Diego Pampín, Unai Elgezabal, Adrián de la Fuente, J. Toljan, Jon Olasagasti, Unai Vencedor, Oriol Rey, Carlos Álvarez, Iván Romero, E. Eyong.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Fran García, A. Güler, F. Valverde, Dani Ceballos, Vinícius Júnior, K. Mbappé, F. Mastantuono.
- Qui arbitre le match Levante Real Madrid ?
Isidro Díaz de Mera Escuderos est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Levante Real Madrid ?
Valencia accueille le match au Estadio Ciudad de Valencia.
- Quelle est la date et l'heure du match Levante Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 septembre 2025, coup d'envoi 21:30.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : Vinícius Júnior 28', F. Mastantuono 38', K. Mbappé 64' (sp.) 66'.
- Qui a marqué le but pour Levante ?
Un seul but a été inscrit pour Levante par E. Eyong 54'.