Real Madrid : un joueur de Levante a pété un plomb contre Vinicius Jr

Le Real Madrid n’a encore rien gagné cette saison, mais la Casa Blanca est en train de poser tranquillement les bases d’un bon exercice 2025/2026. Si les Merengues ont remporté aux forceps leur premier match de Ligue des Champions contre l’Olympique de Marseille (2-1), le constat est différent en Liga. Hier soir, les hommes de Xabi Alonso disputaient le match comptant pour la sixième journée de championnat face à Levante. Résultat : un sixième succès consécutif 4 buts à 1.

Kylian Mbappé a conforté son statut de Pichichi en s’offrant un doublé, le Real Madrid est premier du classement, bref, tout va pour le mieux. Autant d’excellentes nouvelles auxquelles s’est ajoutée la bonne prestation de Vinicius Junior. Le Brésilien a enfin pu disputer l’intégralité d’un match de Liga et il s’est distingué en ouvrant le score à la 28e minute, avant de se muer en passeur décisif pour Franco Mastantuono. Un régal pour la presse madrilène. Pour Marca, « Vinicius renait grâce à une Modric (but de l’extérieur du pied, ndlr) », tandis qu’AS souligne : « Les planètes sont alignées : Vini et Mbappé ».

« Nous devons dire "ça suffit" »

Autant d’optimisme qui a poussé certains journalistes à demander à Xabi Alonso en conférence de presse s’il comptait redonner sa chance à Vinicius Junior lors du derby contre l’Atlético samedi prochain. « Nous venons de terminer le match, je ne pensais qu’à celui d’aujourd’hui, demain, nous penserons au derby. Vini a joué un rôle décisif et très important », s’est contenté de répondre le coach merengue. C’est alors que le défenseur de Levante, Unai Elgezabal (32 ans), s’est présenté en conférence de presse. Et il n’était pas content. Pas du résultat, mais plutôt du comportement de Vinicius Jr. Sur le penalty du 3-1 de Mbappé, le Brésilien se serait approché d’Elgezabal et lui aurait mis la main au visage. La suite, on ne la connait pas trop, mais le défenseur espagnol était remonté.

« Je ne veux pas non plus jeter de l’huile sur le feu. Il est vrai que lorsque l’on nous manque de respect, pas seulement à nous, mais aussi à nos supporters et au club qu’on représente, nous sommes des êtres humains et nous devons dire « ça suffit ». C’est un joueur qui a énormément de potentiel, mais il y a des situations que je ne peux pas accepter en tant que personne. Je véhicule des valeurs qui font que parfois, il faut dire « ça suffit ». Ce n’était pas le moment pour ça, c’était hors de propos. Je défends mes proches et il y a des situations que je ne peux pas laisser passer en tant que personne. » Souvent critiqué pour son attitude chambreuse, Vinicius Junior s’offre une nouvelle polémique !