Liga : le Real Madrid continue son début de saison parfait en surclassant Levante !

Le Real Madrid, leader en solitaire de la Liga avec 5 victoires en autant de journées, se déplaçait à Valence pour cette journée de championnat en milieu de semaine. Au programme, un duel contre le promu Levante, qui évoluait certes en D2 l’an dernier, mais qui a montré avoir des arguments pour faire mal à n’importe qui dans ce championnat. Pour cette rencontre, Xabi Alonso préparait quelques surprises, avec la présence de Fran Garcia côté droit, la titularisation d’Asencio ou celle de Dani Ceballos au milieu, alors que Vinicius Jr, Mbappé et Mastantuono composaient le trio offensif. En face, quelques joueurs intéressants à suivre comme l’ailier droit Carlos Alvarez ou le buteur Karl Etta Eyong.

La suite après cette publicité

La rencontre démarrait sur un rythme plutôt intéressant, avec une première occasion d’Ivan Romero, qui n’a pas cadré malgré des cages plutôt ouvertes, dès la 4e minute. Derrière, première réponse merengue via Mastantuono, dont la frappe puissante est passée juste à côté du poteau gauche de Ryan (8e). Les deux équipes se rendaient les coups et sur corner, Adrian de la Fuente voyait sa tête frôler le poteau (13e). Les Granotas n’étaient clairement pas là pour faire de la figuration, alors que Ceballos, d’un joli enroulé, n’était pas loin de trouver la lucarne (18e). Vinicius Jr voyait Ryan sortir une belle main pour l’empêcher d’ouvrir le score et derrière, sur le rebond, Mastantuono trouvait la barre (21e). Peu à peu, le Real Madrid commençait tout de même à prendre l’ascendant dans le jeu, se créant en plus des chemins vers la surface rivale sans trop de soucis. Et c’est un joueur très critiqué en ce moment, Vinicius, qui allait faire la différence pour ouvrir le score.

Kylian Mbappé a tué le match

Trouvé côté droit par Valverde après une bonne récupération d’Arda Güler, le Brésilien enchaînait sur une frappe surprenante et sèche, une sorte de pointu avec un peu d’extérieur, qui se logeait au fond des filets d’un Ryan surpris et impuissant (0-1, 28e). Un but de grande classe pour celui qui jouait gros ce soir. Pas rassasiées, les troupes de Xabi Alonso continuaient d’attaquer et Mastantuono tentait encore sa chance, sans trouver le cadre (32e). L’Argentin, très en vue ce soir, allait enfin être récompensé. Après un très bon ballon de Vinicius Jr, il pénétrait dans la surface et plaçait un superbe ballon dans la lucarne (0-2, 38e). Derrière, Ryan sauvait le 3-0 devant Vinicius (40e). Avantage plutôt logique et mérité à la pause pour les Merengues, qui démarraient la deuxième période sur un rythme un peu plus tranquille, moins frénétique.

La suite après cette publicité

Et Levante allait profiter du fait que le Real Madrid s’était peut-être un peu endormi pour revenir dans le match. Côté droit, Romero centrait, le ballon était légèrement dévié par Huijsen et profitant d’une sortie un peu hasardeuse de Courtois dans les airs, Karl Etta Eyong poussait le ballon au fond de la tête (1-2, 54e). De quoi donner une seconde vie à une équipe de Levante de plus en plus menaçante. C’est à ce moment-là que Kylian Mbappé, plutôt moyen ce soir, prenait les choses en main. Après un rush dans la surface, il était fauché par Elgezabal. Il se chargeait lui-même de transformer ce penalty d’une belle panenka (1-3, 64e). Il signait même un doublé dans la foulée. Lancé par Güler, il mystifiait le portier et expédiait le cuir au fond des filets (1-4, 67e). Un seau d’eau glacée énorme sur la tête des joueurs de Levante, qui croyaient à une égalisation avant ce doublé coup sur coup. De quoi sceller définitivement la sixième victoire du Real Madrid en six journées, et Xabi Alonso en profitait pour faire jouer des joueurs comme David Alaba, Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga. Vinicius Jr frôlait le cinquième dans le temps additionnel. Le Real Madrid est donc reçu 6/6, mais aura un adversaire bien plus coriace ce week-end avec ce derby contre l’Atlético…