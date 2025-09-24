Barça : le message fort de Gavi après sa grave blessure

Victime d’un problème grave au genou, Gavi va devoir se faire opérer et restera éloigné des terrains quatre à cinq mois. Sur Instagram, le milieu de terrain du FC Barcelone a publié une photo de lui à l’hôpital, entouré de ses coéquipiers Ronald Araujo, Pedri et Lamine Yamal, et accompagné d’un message remerciant les fans catalans pour leur soutien.

«Ceux qui me connaissent savent que je reviendrai autant de fois qu’il le faudra pour défendre le Barça et les miens jusqu’au bout. "Un vrai champion ne se forge pas dans les moments de succès, mais dans ceux où il se relève après être tombé." Merci à tous pour vos messages d’encouragement et d’affection !», a écrit le joueur formé à La Masia, qui a déjà souffert une rupture du ligament croisé en 2023-2024.