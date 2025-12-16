Menu Rechercher
Flamengo : la belle comparaison entre Roberto De Zerbi et Filipe Luis

Interrogé à notre micro en exclusivité dans le cadre de la finale de la Coupe Intercontinentale face au PSG à Doha, José Boto, directeur technique de Flamengo, a encensé son entraîneur Filipe Luis qu’il a d’ailleurs comparé à l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi. Une assimilation loin d’être anodine puisque l’ancien dirigeant de Benfica a travaillé en Ukraine avec l’entraîneur italien lorsque ce dernier était sur le banc du Shakhtar Donetsk.

«Filipe Luis est très important pour nous. Il est déjà l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Au Brésil, il est déjà le meilleur. J’ai travaillé avec beaucoup entraîneurs, comme Roberto De Zerbi au Shakhtar Donetsk que je considère comme l’un des génies parmi ces nouveaux entraîneurs. Pour moi, ils ont le même profil. Des gars qui vivent 24 heures pour le football, qui étudient beaucoup. Filipe Luis est aussi un ancien joueur de Flamengo, donc c’est très important pour les fans. Avec sa carrière en Europe, il a permis de ramener cette mentalité européenne à Flamengo.»

