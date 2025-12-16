Menu Rechercher
Officiel Coupe intercontinentale

L’arbitre de PSG-Flamengo est connu

Par Matthieu Margueritte
Luis Enrique @Maxppp
PSG Flamengo

Demain, le Paris Saint-Germain disputera la première finale de la Coupe intercontinentale de son histoire face aux Brésiliens de Flamengo. Et pour diriger cette rencontre, la FIFA a choisi un arbitre nord-américain.

C’est en effet Ismail Elfath qui a été choisi par l’instance dirigeante du football mondial. Âgé de 43 ans, Elfath officie en Major League Soccer. Il n’a jamais arbitré le PSG ni Flamengo, mais a dirigé la finale du Mondial U20 en 2019.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
