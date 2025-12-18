Le Flamengo de Filipe Luís a choqué le PSG de Luis Enrique et la planète foot !

Face au Paris Saint-Germain version 2025, peu d’équipes ont réussi à faire vaciller l’ogre européen. Flamengo, lui, y est parvenu. Mercredi à Doha, le club brésilien est passé tout près d’un exploit retentissant en poussant le PSG jusqu’aux tirs au but en finale de la Coupe intercontinentale (1-1, 2-1 TAB). Une performance qui a surpris, parfois choqué, et surtout forcé le respect. Car loin de subir, l’équipe dirigée par Filipe Luís a opposé une résistance remarquable, mêlant rigueur défensive, personnalité collective et séquences offensives tranchantes. « Tout d’abord, ce fut une saison incroyable, magique et historique. Les joueurs ont marqué l’histoire de Flamengo, et ils auraient pu faire encore mieux si la pression avait été de notre côté. C’est un groupe très performant et ambitieux, et je suis convaincu qu’il le restera. Quant à l’avenir, ce n’est pas le moment. Je suis déçu par cette défaite. Mais cela ne dépend pas que de moi. Nous espérons que la situation s’améliorera dans les prochains jours », a expliqué l’entraîneur brésilien.

À tel point que, dans les derniers instants du temps réglementaire, le PSG a même semblé au bord de la rupture, sauvé par son sang-froid… et son gardien. Solide, compacte, disciplinée, l’équipe brésilienne a longtemps frustré les champions d’Europe. Repliée bas sans jamais renoncer à jouer, Flamengo a su fermer les espaces, protéger son axe et exploiter chaque opportunité en transition. « Je pense que tout est difficile contre le PSG. Ils ont un effectif incroyable, le meilleur entraîneur du monde. Leur tactique est un véritable chef-d’œuvre. Je suis fan de Luis Enrique et les joueurs ont joué de façon fantastique. Ils méritaient de gagner. Nous sommes allés loin, nous avons perdu à cause de petits détails. Je suis très fier de mon équipe », a poursuivi Filipe Luís. Après avoir concédé l’ouverture du score sur une erreur malheureuse, les hommes de Filipe Luís ont relevé la tête, égalisant sur penalty par Jorginho avant de hausser le ton en fin de match.

Luis Enrique dithyrambique sur Filipe Luís

« C’est très triste de perdre, je n’aime pas perdre, ce sentiment. Mais en même temps, je suis très fier de mes joueurs. Ce qu’ils ont accompli aujourd’hui est historique. Nous étions si près, une séance de tirs au but, encore plus près face à une équipe de ce niveau… Notre équipe est mentalement très forte, elle l’a toujours été. Dans chaque finale, quand l’équipe en avait le plus besoin, ces joueurs ont répondu présents, et aujourd’hui ne pouvait pas faire exception. L’équipe s’est battue sur chaque ballon, sur chaque centimètre, face à une équipe tout simplement formidable. C’est pourquoi je suis encore plus fier de ce que mes joueurs ont fait, et pas seulement aujourd’hui », s’est lamenté Filipe Luís. À plusieurs reprises, les Rubro-Negro ont profité des temps faibles parisiens pour se projeter rapidement vers l’avant, donnant l’impression qu’un basculement était possible. Une impression partagée jusque dans les rangs parisiens, où la prolongation a été abordée avec prudence, presque retenue.

Cette prestation a été unanimement saluée, à commencer par Luis Enrique lui-même. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG n’a pas tari d’éloges envers son adversaire du soir. « Quand on analyse Flamengo, on constate que ce n’est pas seulement une équipe qui gagne, mais une équipe qui pratique un beau football et qui sait défendre à tout moment, que ce soit en pressant haut ou bas », a souligné le technicien espagnol, avant d’insister sur la « compacité » et la « mentalité » du club brésilien, qu’il juge « similaire » à celle de son propre groupe. Luis Enrique est même allé plus loin, saluant le travail de Filipe Luís et prédisant un avenir européen à l’ancien latéral gauche. « Bien sûr qu’il a le niveau pour entraîner en Europe et dans n’importe quel club du monde. Il est encore très jeune, mais ses équipes continueront à pratiquer un beau football », a-t-il affirmé, convaincu d’avoir croisé un futur grand du banc, avant de conclure : «je dois féliciter Flamengo non seulement pour le match d’aujourd’hui, mais aussi pour la saison.»

L’écho de cette performance a rapidement dépassé les frontières du Brésil. En Espagne, où Filipe Luís a porté le maillot de l’Atlético, la presse a largement mis en avant le quasi-exploit de Flamengo. Marca a estimé que « Filipe Luís a mis le PSG en difficulté », soulignant que Matvey Safonov avait dû « se muer en héros improbable » pour sauver les Parisiens lors de la séance de tirs au but. AS est allé encore plus loin, évoquant l’entrée de l’entraîneur brésilien « dans la légende » et glissant un message à l’Atlético de Madrid : « Avis aux supporters, il y a là un entraîneur de talent ». En Catalogne, Sport a également insisté sur l’image laissée par Flamengo, capable de pousser le champion d’Europe jusqu’aux limites. Finaliste pour la deuxième fois de son histoire après 2019 face à Liverpool, Flamengo quitte le Qatar sans le trophée mais avec une immense fierté, une reconnaissance internationale renforcée et une prime conséquente. Plus encore, le club repart avec la certitude d’avoir, le temps d’une soirée, fait trembler le PSG… et la planète football.