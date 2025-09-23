Menu Rechercher
PSG : le message de Lucas Chevalier après sa boulette contre l’OM

Marseille 1-0 PSG

Hier soir, le Paris Saint-Germain n’a pas connu que les joies du théâtre du Châtelet. Le club de la capitale s’est incliné au Vélodrome contre l’OM (0-1), pour la première fois depuis 14 ans. Une défaite en partie due à la boulette de Lucas Chevalier, auteur d’une sortie totalement manquée sur le but marseillais.

Visé par la critique, l’ancien portier du LOSC a réagi cet après-midi sur ses réseaux sociaux. « De la frustration personnelle et surtout déçu de ne pas avoir pu vous ramener cette victoire. Prêt à repartir. Allez Paris », a posté le gardien parisien dans une story publiée sur son compte Instagram.

