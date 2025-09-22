PSG : Lucas Chevalier, un premier gros raté au pire des moments

«Quand je regardais le Classique plus jeune, je me disais que c’est pas mal pour un joueur, rien que pour l’ambiance. C’est une atmosphère hostile que j’apprécie». Voici ce que déclarait Lucas Chevalier la semaine dernière après la victoire inaugurale du PSG en Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Irréprochable depuis son arrivée en provenance du LOSC - excepté cette faute de main le 13 août en Supercoupe d’Europe contre Tottenham - le portier de 23 ans n’avait, pourtant, peut-être pas pensé à quel point l’Orange Vélodrome pouvait déstabiliser un joueur. Lundi soir, l’international français en a, malheureusement, fait l’expérience.

La suite après cette publicité

Une nouvelle fois aligné dans les cages parisiennes face à l’OM, le natif de Calais a, en effet, commis sa première grosse bévue sous le maillot parisien. En retard sur un centre de Mason Greenwood, contré par Willian Pacho, l’international français laissait Nayef Aguerd placer sa tête devant Marquinhos au deuxième poteau (1-0, 5e). Une erreur coupable puisque le PSG, malgré une grosse pression au retour des vestiaires, ne parvenait finalement jamais à faire son retard. Un raté symbolisant, par ailleurs, la difficulté du poste de gardien de but lorsque l’on évolue dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Chevalier s’est raté

«C’est très différent de ce que j’ai vécu. Le ballon n’arrive pas souvent dans mes mains. Surtout dans les pieds. C’est ce que me demande le coach. Si je dois faire une analyse, c’est sur les sorties de balle, il y a toujours des choses à améliorer. Je dois aider l’équipe quand on a le ballon. Il faudra être là au moment de faire les arrêts, ça va forcément arriver à un moment donné. C’est plaisant de jouer avec ces joueurs-là, ça va très vite», confiait, à ce titre, le numéro 30 parisien qui a également vu Amine Gouiri fracasser sa barre transversale avant de repousser, dans les derniers instants, une frappe d’Aubameyang.

Qu’importe. Dans le match le plus attendu par les supporters parisiens, Chevalier a finalement commis l’irréparable. Une erreur - intervenant au pire des moments - que le principal concerné devra rapidement oublier pour repartir sur de meilleures bases dès samedi contre Auxerre avant un nouveau choc XXL sur la pelouse du FC Barcelone. Un raté d’autant plus frustrant que - dans le même temps - son prédécesseur, Gianluigi Donnarumma, recevait lui le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien lors de la cérémonie du Ballon d’Or…