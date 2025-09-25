Menu Rechercher
UEFA Europa League

EL : carton du Panathinaïkos, Aston Villa et Stuttgart assurent

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Ligue Europa lors d'un tirage au sort. @Maxppp
terminé - 25/09 Aston Villa 1 Bologne 0
terminé - 25/09 Salzbourg 0 Porto 1

Plusieurs affiches étaient au programme de cette première journée de la phase de ligue de Ligue Europa. Les favoris ont d’ailleurs plutôt bien répondu à l’appel. Les Anglais d’Aston Villa l’ont emporté à domicile face aux Italiens de Bologne (1-0). De son côté, le FC Porto a fait la différence durant le temps additionnel en Autriche contre le RB Salzbourg (0-1), futur adversaire de l’Olympique Lyonnais (qui a battu Utrecht).

Petite sensation en Écosse où les Glasgow Rangers ont chuté devant leur public face aux Belges de Genk (0-1). Stuttgart n’a, en revanche, pas tremblé à domicile en s’imposant contre les Espagnols du Celta de Vigo (2-1). Le carton de la soirée est à mettre au crédit du Panathinaïkos qui est allé étriller les Young Boys de Berne en Suisse (4-1). Un large succès qui permet aux Grecs de prendre provisoirement la tête du classement général.

Retrouvez le classement général ici

Les résultats de la soirée :

Aston Villa-Bologne : 1-0 (McGinn)

Salzbourg-Porto : 0-1 (Gomes)

Utrecht-OL : 0-1 (Tessmann)

Ferencvaros-Viktoria Plzen : 1-1 (Pesic ; Durosinmi)

Glasgow Rangers-Genk : 0-1 (Hyeon-gyu)

Stuttgart-Celta de Vigo : 2-1 (Bouanani, El-Khannous ; Iglesias)

Young Boys-Panathinaïkos : 1-4 (Janko ; Świderski, Zaroury x3)

