Le premier but de Jonathan Rowe avec Bologne

Opposé à Parme dans le cadre des 8es de finale de la Coupe d’Italie, Bologne est actuellement tenu en échec. Si les visiteurs ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Adrian Benedyczak (13e), Bologne a égalisé quelques instants plus tard.

Muet depuis son arrivée au club, l’ancien Marseillais, Jonathan Rowe, parfaitement lancé en profondeur, a ouvert son compteur d’un tir du droit après une première tentative sur le poteau (38e).