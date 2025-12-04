Menu Rechercher
Commenter
Coppa Italia

Le premier but de Jonathan Rowe avec Bologne

Par Josué Cassé
1 min.
Jonathan Rowe à Bologne @Maxppp

Opposé à Parme dans le cadre des 8es de finale de la Coupe d’Italie, Bologne est actuellement tenu en échec. Si les visiteurs ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Adrian Benedyczak (13e), Bologne a égalisé quelques instants plus tard.

La suite après cette publicité
DAZN France
🎯 | Le premier but de Jonathan Rowe sous les couleurs de Bologne ! 🥇🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ParmaBologna

Regardez la rencontre ici : ! 📲
Voir sur X

Muet depuis son arrivée au club, l’ancien Marseillais, Jonathan Rowe, parfaitement lancé en profondeur, a ouvert son compteur d’un tir du droit après une première tentative sur le poteau (38e).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coppa Italia
Bologne
Jonathan Rowe

En savoir plus sur

Coppa Italia Coppa Italia
Bologne Logo Bologne
Jonathan Rowe Jonathan Rowe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier