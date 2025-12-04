L’Inter Milan reprend espoir avec ses deux flops Luis Henrique et Andy Diouf

Des tacles assassins dans la presse italienne, des remarques laconiques de l’entraineur Cristian Chivu, et un temps de jeu minimal, tel était jusque-là le traitement réservé à Andy Diouf et Luis Henrique, deux recrues estivales made in Ligue 1 de l’Inter Milan. Le premier nommé n’avait récolté jusqu’à hier soir que 4 entrées en jeu en Serie A, et Chivu semblait clairement dire qu’il n’était pas prêt pour le championnat italien, malgré 25 M€ payés au RC Lens en août dernier.

Une reconversion en piston

Hier soir, c’était de la Coupe d’Italie, face à Venise. Chivu a fait tourner et Diouf a obtenu sa première titularisation, en étant positionné en piston droit. Résultat, un but inscrit et un match plein, qui lui a valu les compliments de son coach. « Je suis ravi pour Diouf qui a marqué. Beaucoup de bonnes choses ont été faites ce soir et je suis heureux pour eux. » L’ancien Lensois a récolté un 7 dans la Gazzetta dello Sport, et l’ensemble des commentaires à son sujet est élogieux. « La surprise de cette soirée de décembre à San Siro, c’est sans conteste lui », écrit par exemple Calciomercato.

Son repositionnement sur le côté droit a interloqué mais a finalement fonctionné. « Outre le but, fruit d’une belle action, son courage et son ingéniosité furent impressionnants. Après quelques minutes, il fit étalage de sa technique par une superbe action, et en seconde période, il faillit inscrire un doublé du pied gauche. (…) Diouf pourrait devenir un atout précieux à un poste qu’il n’a jamais occupé, et où l’Inter sera privée de Dumfries pour au moins trois matchs supplémentaires », expose ainsi La Gazzetta dello Sport.

Luis Henrique a dribblé !

Sur l’autre aile, Luis Henrique a enfin impressionné. Ou plutôt enfin débordé et dribblé. Il lui était reproché son manque d’initiative, et il a cette fois su se distinguer dans ce domaine. « Côté individuel : Luis Henrique a brillé, se distinguant dès sa première action avec l’Inter. Il a même failli marquer en seconde période », raconte la Gazzetta dello Sport. « Premiers signes de renaissance. San Siro n’en croyait pas ses yeux lorsque le Brésilien a éliminé son adversaire d’un double contact et l’a humilié d’un petit pont avant de pénétrer dans la surface de réparation », s’enflamme Calciomercato.

Les deux hommes ont encore du chemin avant de s’imposer dans le onze de départ, mais ils ont profité du turnover de Chivu pour se montrer. Les voilà considérés comme des alternatives fiables, qui ont le talent nécessaire pour enfiler la tunique nerazzurra. Une première étape dans la conquête des cœurs.