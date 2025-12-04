Nice : Moses Simon donne des nouvelles de Terem Moffi

Dans un entretien accordé ce jeudi à RMC Sport, Moses Simon a donné des nouvelles de son coéquipier en sélection, Terem Moffi, qui a été placé en arrêt de travail après les graves incidents survenus à Nice. «J’ai discuté avec lui, il est touché et en plus il a encore un peu mal», a tout d’abord indiqué l’attaquant du Paris FC.

Et d’ajouter sur le contexte niçois : «quand il se passe une chose comme ça, ce n’est pas bon. Pour un grand club de Ligue 1, ce n’est pas bon. Qu’une chose comme ça puisse arriver dans un club d’un championnat du top 5 européen… C’est vraiment le bordel donc j’espère vraiment que le club et la Fédération feront quelque chose». Le message est passé.