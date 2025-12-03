Coppa Italia : l’Inter Milan cartonne Venise pour filer en quarts

Opposée à Venise en huitièmes de finale de la Coppa Italia, l’Inter Milan n’a fait qu’une bouchée de son adversaire (5-1). Après un début de match assez terne, les Nerazzurri ont plié la rencontre en deux minutes, avec deux réalisations coup sur coup. Lancé dans la surface par Davide Frattesi, Andy Diouf a ajusté le portier adverse du pied droit et inscrit son premier but depuis son arrivée en Italie (18e). Francesco Pio Esposito, lui, a doublé la mise d’une sublime demi-volée lointaine (20e).

En grande forme, Marcus Thuram a ensuite amplifié l’avantage d’un tir à ras de terre depuis l’extérieur de la surface (34e), avant de marquer à nouveau au retour des vestiaires d’une tête à bout portant (51e). Totalement dominée, l’équipe de Venise est tout de même parvenue à réduire l’écart grâce à Richie Sagrado (66e). Le Belge a éliminé son adversaire avec un double-contact, et son tir dévié a trompé Josep Martínez. La réponse milanaise ne s’est pas fait attendre, avec un autre Français à l’honneur : le jeune Ange-Yoan Bonny a catapulté le ballon en pleine lucarne d’une volée du pied droit, son cinquième but en 14 matchs sous les couleurs de l’Inter Milan. Les joueurs de Cristian Chivu devront attendre jusqu’au 13 janvier et le match Roma-Torino pour connaître leur adversaire en quarts de finale.