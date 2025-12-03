Coppa Italia : folle séance de tirs au but remportée par le Napoli qui se qualifie
Naples tremble mais passe aux tirs au but. Au Stadio Diego Armando Maradona, le Napoli d’Antonio Conte pensait avoir fait le plus dur grâce à l’ouverture du score signée Lorenzo Lucca (28e). Dominatrice dans le jeu, l’équipe napolitaine avait pris l’avantage logique face à un Cagliari bien organisé mais souvent acculé dans son camp. Mais les Rossoblù n’ont jamais renoncé, et ont été récompensés en seconde période avec Sebastiano Esposito qui a égalisé à la 67e minute, relançant totalement les débats. Comme le règlement de la Coppa Italia le prévoit à ce stade, les deux équipes sont allées directement aux tirs au but, sans passer par la prolongation.
La séance a alors viré à la folie. Après le raté de Felici, David Neres a eu une balle de match mais s’est complètement manqué, relançant Cagliari. Les tireurs se sont alors succédé jusqu’au 10e joueur, dans une tension irrespirable. Le gardien Vanja Milinković-Savić a lui-même transformé son tir, avant d’endosser le rôle de héros : une parade décisive, de la sérénité, et des mots pour guider ses coéquipiers jusqu’au bout. Finalement, Naples s’impose 9-8 au terme d’une séance interminable et se qualifie en quarts après s’être fait extrêmement peur.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer