Coppa Italia

Coppa Italia : folle séance de tirs au but remportée par le Napoli qui se qualifie

Par Valentin Feuillette
Antonio Conte @Maxppp
Naples 1-1 Cagliari

Naples tremble mais passe aux tirs au but. Au Stadio Diego Armando Maradona, le Napoli d’Antonio Conte pensait avoir fait le plus dur grâce à l’ouverture du score signée Lorenzo Lucca (28e). Dominatrice dans le jeu, l’équipe napolitaine avait pris l’avantage logique face à un Cagliari bien organisé mais souvent acculé dans son camp. Mais les Rossoblù n’ont jamais renoncé, et ont été récompensés en seconde période avec Sebastiano Esposito qui a égalisé à la 67e minute, relançant totalement les débats. Comme le règlement de la Coppa Italia le prévoit à ce stade, les deux équipes sont allées directement aux tirs au but, sans passer par la prolongation.

La séance a alors viré à la folie. Après le raté de Felici, David Neres a eu une balle de match mais s’est complètement manqué, relançant Cagliari. Les tireurs se sont alors succédé jusqu’au 10e joueur, dans une tension irrespirable. Le gardien Vanja Milinković-Savić a lui-même transformé son tir, avant d’endosser le rôle de héros : une parade décisive, de la sérénité, et des mots pour guider ses coéquipiers jusqu’au bout. Finalement, Naples s’impose 9-8 au terme d’une séance interminable et se qualifie en quarts après s’être fait extrêmement peur.

Coppa Italia
Naples
Cagliari

Coppa Italia Coppa Italia
Naples Logo SSC Naples
Cagliari Logo Cagliari
