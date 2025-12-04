Nice : le démenti de Jonathan Clauss

Deux joueurs niçois avaient, rapidement, déposé une plainte suite aux violences subies ce week-end, à savoir Jérémy Boga et Terem Moffi. Par la suite, on a appris via L’Equipe que Jonathan Clauss avait aussi porté plainte contre X, pour les mêmes raisons que ses deux coéquipiers. Mais voilà que le principal concerné vient de faire une drôle de publication sur ses réseaux sociaux.

Effectivement, sur X, il a mentionné un post évoquant sa plainte, avec des emojis qui ne laissent que peu de place au doute et remettent clairement en cause la véracité de cette information… Un démenti, clairement. Toujours est-il que son nom apparaît bien comme celui d’une victime de violences dans le communiqué publié par les joueurs mercredi, aux côtés de Moffi et Boga, ainsi que Florian Maurice. Affaire à suivre…