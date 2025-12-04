Menu Rechercher
Nice : le démenti de Jonathan Clauss

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Jonathan Clauss @Maxppp

Deux joueurs niçois avaient, rapidement, déposé une plainte suite aux violences subies ce week-end, à savoir Jérémy Boga et Terem Moffi. Par la suite, on a appris via L’Equipe que Jonathan Clauss avait aussi porté plainte contre X, pour les mêmes raisons que ses deux coéquipiers. Mais voilà que le principal concerné vient de faire une drôle de publication sur ses réseaux sociaux.

Jonathan Clauss
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️❌❌❌❌
RMC Sport
🔴 Selon nos informations, Jonathan Clauss a décidé à son tour de porter plainte contre X après les violences qui ont émaillé le retour des joueurs du Gym après leur défaite à Lorient.

Il s'agit du troisième joueur de l'effectif à porter plainte après ses coéquipiers Terem Moffi et Jérémie Boga.
Voir sur X

Effectivement, sur X, il a mentionné un post évoquant sa plainte, avec des emojis qui ne laissent que peu de place au doute et remettent clairement en cause la véracité de cette information… Un démenti, clairement. Toujours est-il que son nom apparaît bien comme celui d’une victime de violences dans le communiqué publié par les joueurs mercredi, aux côtés de Moffi et Boga, ainsi que Florian Maurice. Affaire à suivre…

