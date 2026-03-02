Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Mykhaïlo Mudryk de retour à l’entraînement avec un club de D7 anglaise

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mykhaylo Mudryk sous le maillot de Chelsea @Maxppp

Toujours suspendu pour dopage après un contrôle positif au meldonium, l’ailier ukrainien de Chelsea Mykhaïlo Mudryk (25 ans) n’a pas encore vu sa sanction être levée depuis qu’elle a été prononcée en décembre 2024. Ne pouvant pas reprendre la compétition ni même l’entraînement collectif, il se maintient en forme de manière individuelle en attendant une levée des charges contre lui. Alors que l’affaire n’est toujours pas close, le joueur se montre régulièrement sur ses réseaux sociaux en train de faire de l’exercice.

La suite après cette publicité

Souvent à la salle de sport, l’ancien du Shakhtar Donetsk n’est pas du genre à faire des excès et se montre prêt pour son retour à un quotidien de sportif. Récemment, il vient de se montrer à l’entraînement avec un club semi-professionnel, Uxbridge FC, une formation évoluant en septième division anglaise. Montrant quelques bonnes dispositions techniques, Mykhaïlo Mudryk a pu ainsi chercher quelques bonnes sensations avec le ballon en attendant que son cas soit statué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Mykhaïlo Mudryk

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Mykhaïlo Mudryk Mykhaïlo Mudryk
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier