La Fédération Ukrainienne et Andriy Shevchenko font face à de lourdes accusations pour le dopage de Mykhaïlo Mudryk !

Vainqueur de la Conférence League et de la Coupe du monde des Clubs, Chelsea traverse une belle phase sous les ordres d’Enzo Maresca. Une fête à laquelle n’est pas vraiment convié l’attaquant ukrainien Mykhaïlo Mudryk (24 ans). En effet, malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2031 avec Chelsea, il n’a pas joué depuis le jeudi 28 novembre contre Heidenheim (2-0). La raison ? Un contrôle positif au meldonium lors d’un test antidopage. Un produit pour lequel la joueuse de tennis russe Maria Sharapova avait été testée positive en 2016 et qui est utilisé pour soigner les angines et les cardiopathies. Celui-ci accroit la vascularisation du muscle cardiaque et est considéré comme un agent dopant. Suspendu à titre provisoire depuis décembre 2024, il risque jusqu’à quatre ans de suspension, soit jusqu’en décembre 2028 au plus tard.

Si le joueur tente de maintenir un équilibre de vie et un niveau de compétitivité sportive depuis sa mise en retrait sportive, le flou reste intacte sur son cas. «Nous avons déjà passé une saison entière quasiment sans Misha (Mudryk). Nous avons essayé de trouver des solutions avec certains joueurs du centre de formation, comme Tyrique (George)», a évoqué son coach Enzo Maresca en juin dernier. Son cas est souvent évité du côté de Chelsea en attendant qu’une vraie évolution du dossier intervienne. Son ancien club du Shakhtar Donetsk qui l’a vendu aux Blues pour 70 millions d’euros et 30 millions d’euros de bonus vient lui de sortir de l’ombre. En effet, les Mineurs s’interrogent sur le rôle qu’a eu la fédération ukrainienne dans ce dossier et envisagent de porter plainte.

La fédération ukrainienne et Andriy Shevchenko pointés du doigt

Ainsi, selon le journaliste ukrainien Igor Burbas et UA Football, le Shakhtar Donetsk envisage de porter plainte contre l’Association Ukrainienne de Football (UAF) et de démarrer une action en justice. Le club orange et noir passera à l’attaque s’il est confirmé que le joueur a reçu ces substances interdites lors d’un rassemblement avec l’équipe nationale ukrainienne. Le président de la fédération Andriy Shevchenko est même nommé comme ayant possiblement donné le feu vert à Mykhaïlo Mudryk pour la prise de ce produit.

«Shevchenko a très probablement donné son accord pour injecter ces cellules souches à Mudryk, car Andriy lui-même les utilise pour rajeunir son âge», a même souligné Igor Burbas sur sa chaîne YouTube. Fort de ces gros doutes, le Shakhtar Donetsk - qui pourrait ainsi ne jamais voir la couleur de l’intégralité ou d’une partie des 30 millions d’euros de bonus pour le transfert de Mykhaïlo Mudryk en cas de suspension - pourrait donc répondre par une attaque en justice contre l’UAF. Tout dépendra de la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne qui devrait être annoncée d’ici fin 2025.