Chelsea : la nouvelle vie de Mykhaïlo Mudryk depuis sa suspension pour dopage

Ce soir, Chelsea défie le Legia Varsovie pour le compte des quarts de finale de la Ligue Europa Conference. Les Blues ne pourront pas compter sur Mykhaïlo Mudryk (24 ans) qui n’a plus joué depuis le 28 novembre dernier et un but contre Heidenheim (2-0). Pas blessé, l’ailier gauche ukrainien a été suspendu suite à un contrôle positif au meldonium lors d’un test antidopage. Utilisé pour soigner les angines et les cardiopathies, ce produit a également un effet qui accroit la vascularisation du muscle cardiaque. C’est d’ailleurs à ce produit que la joueuse de tennis russe Maria Sharapova avait été testée positive en 2016. Le joueur s’était rapidement défendu après le lancement de cette affaire : «je sais que je n’ai rien fait de mal et je garde l’espoir de revenir bientôt sur le terrain. Je ne peux pas en dire plus maintenant en raison de la confidentialité du processus, mais je le ferai dès que possible. Je peux confirmer qu’il m’a été notifié qu’un échantillon que j’ai fourni à la FA contenait une substance interdite. C’est un choc total, car je n’ai jamais utilisé sciemment de substances interdites ni enfreint de règles, et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour déterminer comment cela a pu se produire.»

La suite après cette publicité

Depuis, Mykhaïlo Mudryk est dans l’attente de son retour et continue de travailler. Il a aussi décidé de s’appuyer sur les services du cabinet d’avocats Morgan Sports Law qui avait notamment assuré la défense de Paul Pogba. Encourant 4 ans de suspension, l’ailier ukrainien attend désormais un retour de l’échantillon B de son test positif pour en savoir plus. Le 21 février dernier, Enzo Maresca n’avait d’ailleurs pas de nouvelle par rapport à l’affaire Mykhaïlo Mudryk. Une situation s’éternisant et inquiétant l’Ukrainien et son entourage. En attendant, le joueur a continué de s’entraîner individuellement et passe beaucoup de temps en salle de musculation pour continuer à maintenir sa condition physique.

La suite après cette publicité

Mudryk peut compter sur des soutiens

Journaliste ukrainien, Mykhailo Spivakovsky, a d’ailleurs délivré quelques indiscrétions sur le quotidien de Mykhaïlo Mudryk dans l’émission TaToTake : «je ne mentionne même pas Mykhailo Mudryk parce que je suis déjà habitué à l’idée que nous jouerons sans lui pendant très, très longtemps. On peut se demander pourquoi l’échantillon B n’a pas été divulgué depuis si longtemps. D’après ce que je sais des gens autour de Mudryk, c’est une grande question pour tout le monde, une chose incompréhensible, car il n’est pas très pratique que l’affaire traîne aussi longtemps. J’ai demandé ce que Mudryk faisait maintenant. On m’a dit qu’il continue à mener le style de vie d’un footballeur professionnel maintenant, sauf lorsqu’il ne s’entraîne pas avec l’équipe. Il a un programme d’entraînement individuel.»

De son côté le journaliste Igor Tsyganik a exprimé ses doutes sur l’affaire en expliquant que l’entoura de l’ukrainien a eu connaissance d’un nouveau résultat positif pour l’échantillon B mais que le verdict étant en appel, le résultat ne sera pas dévoilé de manière officielle. Quoi qu’il en soit le flou entoure toujours Mykhaïlo Mudryk qui compte sur quelques soutiens. Suspendu également quand il jouait à Chelsea pour un test positif à la cocaïne, l’attaquant roumain Adrian Mutu lui avait apporté un soutien dans un entretien pour The Telegraph : «je ne sais pas à quelle peine il risque d’être condamné, mais je sais qu’il continue de clamer son innocence. La seule chose que je peux lui dire, c’est de se concentrer sur son retour et de ne pas perdre la passion d’être le joueur qu’il était il n’y a pas si longtemps.»

La suite après cette publicité

Dans un entretien sur la chaîne YouTube VZBIRNA, Georgiy Sudakov son coéquipier en sélection a également donné quelques nouvelles de Mykhaïlo Mudryk : «c’est difficile à dire. Je ne peux pas dire que c’est bon. Bien sûr, c’est difficile pour lui, mais il s’est un peu calmé psychologiquement et s’entraîne maintenant tout aussi individuellement. Il joue au padel et fait les tâches ménagères.» L’ailier ukrainien a qui on prête une idylle avec Princess Sab Zada, mannequin et chanteuse américaine qui est sorti avec Jaden Smith essaye en tout cas de tenir bon en attendant de savoir quand il pourra retourner sur les terrains.