Chelsea veut recruter un entraîneur de Ligue 1

Dimanche soir, Enzo Maresca a déjoué tous les pronostics. En effet, beaucoup imaginaient Chelsea mordre la poussière face à un Paris Saint-Germain très impressionnant. Mais finalement, le club anglais s’est imposé avec la manière sur le score de 3 à 0. Il s’est ainsi adjugé le titre de champion du monde des clubs 2025. Un nouveau succès quelques semaines seulement après la victoire en Ligue Europa Conférence.

Des trophées et une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions après une belle quatrième place en Premier League, on peut dire qu’Enzo Maresca a parfaitement atteint les objectifs fixés par sa direction. Une direction qui veut continuer d’avancer main dans la main avec le technicien espagnol, nommé l’été dernier pour prendre la succession de Mauricio Pochettino.

Chelsea est séduit par Liam Rosenior

Il avait paraphé un bail jusqu’en 2029, avec une année en option pour prolonger d’une année supplémentaire. Parfois critiqué en Angleterre, Maresca peut compter sur le soutien de ses patrons. Malgré tout, ces derniers sont déjà en train d’anticiper et de préparer la suite. C’est ce qu’annonce ce mercredi The Sun. Le média anglais révèle que les têtes pensantes des Blues ont déjà choisi leur prochain entraîneur. Un technicien qui officie en Ligue 1. Ainsi, Chelsea est séduit par Liam Rosenior, le coach de Strasbourg.

Un club qui appartient à BlueCo, le consortium américain qui possède l’écurie de Premier League. Plusieurs joueurs ont déjà fait le voyage entre Londres et l’Alsace, et inversement. Rosenior, qui a obtenu de bons résultats en France avec un vrai style de jeu, est observé de près par les dirigeants londoniens. Passé par Derby County et Hull City, l’Anglais de 41 ans a récemment refusé des approches d’écuries de Premier League pour prolonger jusqu’en 2028 à Strasbourg. Une première étape avant de diriger Chelsea ? L’option est sur la table chez les Blues, qui pour le moment continuent l’aventure avec Maresca.