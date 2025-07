Manchester United se penche sur Nicolas Jackson

Manchester United est à la recherche de son prochain attaquant. Malgré la présence de Zirkzee (7 buts) ou encore d’Højlund (10 buts) dans l’effectif, les Reds recherchent encore un numéro 9. Les deux joueurs n’ont pas réussi à convaincre Amorim. Avec les départs à venir de Rashford, Antony et Garnacho, Man United suit le dossier Nicolas Jackson selon The Times. Le Sénégalais de 24 ans devrait quitter les Blues dans les semaines à venir. En effet, Chelsea lui aurait fait comprendre qu’il devait se trouver une porte de sortie. Maresca compte désormais sur João Pedro et Liam Delap.

Pourtant, l’attaquant d’1m86 avait été préféré à Christopher Nkunku tout au long de la saison. Tout va très vite dans le football : Chelsea serait donc prêt à le laisser partir en cas d’offre convenable cet été. Manchester United rejoint la liste des clubs intéressés par le joueur, aux côtés de l’AC Milan et d’Aston Villa. Jackson était arrivé en provenance de Villarreal en 2023. Depuis, il comptabilise 30 buts et 11 passes décisives en 81 matchs disputés. Le natif de Banjul se voit donc relégué dans la hiérarchie et devrait bel et bien quitter les vainqueurs de la Coupe du monde des clubs.