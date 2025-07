Chelsea veut mettre 15 joueurs dehors !

Jusqu’à la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Chelsea va aborder le badge de champion du monde. Les Blues ont été sacrés dimanche soir face au Paris Saint-Germain (victoire 3 à 0). Un succès qui réjouit les pensionnaires de Stamford Bridge, notamment Benoît Badiashile qui s’est confié hier en exclusivité sur notre site. «C’est une fin de saison incroyable pour nous. Je suis heureux et fier d’écrire l’histoire avec ce club. (…) Il y a eu énormément de travail et de patience pour aller jusqu’à ce succès. Je suis fier de mon équipe, fier du travail que nous avons accompli et des titres remportés.»

La suite après cette publicité

Heureux, le Français nous a également assuré qu’il serait bien à Londres la saison qui arrive, lui qui a été un temps courtisé par l’OM et d’autres clubs. Mais Enzo Maresca a fermé la porte à un départ du défenseur, sur lequel il compte. En revanche, ce n’est pas le cas de certains de ses coéquipiers. Ce mardi, The Athletic dévoile la liste des joueurs que Chelsea souhaite faire partir cet été, de préférence sous la forme d’un transfert définitif. João Félix, qui est proche d’un retour à Benfica, Ben Chilwell, Axel Disasi, Lesley Ugochukwu, Renato Veiga, Armando Broja, Alfie Gilchrist et Raheem Sterling sont concernés.

La suite après cette publicité

Une quinzaine de joueurs ne seront pas retenus

La publication britannique ajoute que l’international tricolore, Christopher Nkunku, ne sera pas retenu. Récemment, le Bayern Munich a été cité comme un prétendant. Manchester United, qui ne serait pas contre un échange avec Alejandro Garnacho, est aussi sur le coup. Carney Chukwuemeka, lui, est proche d’un retour au Borussia Dortmund. Mais les Marsupiaux aimeraient obtenir un prêt avec option d’achat, quand les Blues, eux, veulent une vente. Si une proposition jugée intéressante arrive, la porte s’ouvrira aussi pour Nicolas Jackson.

Il n’est pas jugé intransférable, tout comme Noni Madueke dont la vente à Arsenal va rapporter 60 M€. Enfin, le club dirigé par Todd Boehly compte aussi envoyer quelques joueurs à Strasbourg, l’un de ses clubs satellites. Ainsi, The Athletic explique qu’Ishe Samuels-Smith, dont le prix est fixé à un peu plus de 9 M€, Kendry Paez, Aaron Anselmino et Mike Penders ont des chances de rejoindre l’Alsace sous la forme d’un prêt. Au total et sans compter Madueke, ce sont 15 joueurs que Chelsea veut mettre à la porte cet été.