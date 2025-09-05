Menu Rechercher
Commenter 19
SPL

Un jeune gardien de l’OL en passe de rejoindre l’Arabie saoudite

Par Allan Brevi
1 min.
Tyler Morton en action avec l'OL. @Maxppp

Le jeune gardien de l’OL Matthieu Patouillet, 21 ans, va quitter son club formateur pour rejoindre le club saoudien d’Al-Hilal selon L’Équipe. Barré par la concurrence de Dominik Greif et Rémy Descamps, Patouillet n’a pas donné suite à l’offre de prolongation de Lyon et n’a plus qu’un an de contrat avec l’OL. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022 et après deux saisons de prêt réussies à Sochaux, le portier s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant le championnat saoudien, à la recherche d’un gardien capable de suppléer Bono lors de la prochaine CAN cet hiver.

La suite après cette publicité

L’OL a accepté une offre de transfert de 350 000 €, assortie d’un intéressement de 20% sur une future plus-value. Cette opération permet au club lyonnais de libérer un joueur prometteur qui n’entrait plus dans les plans de l’équipe première, tout en conservant un pourcentage sur une éventuelle revente future. Pour Patouillet, ce départ constitue une opportunité de gagner du temps de jeu et de se faire remarquer à l’international, dans un environnement différent où il pourra continuer à progresser et à se forger une expérience précieuse en dehors du football français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Al Hilal
Lyon
Sochaux

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Al Hilal Logo Al Hilal
Lyon Logo Lyon
Sochaux Logo Sochaux
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier