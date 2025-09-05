Un jeune gardien de l’OL en passe de rejoindre l’Arabie saoudite

Le jeune gardien de l’OL Matthieu Patouillet, 21 ans, va quitter son club formateur pour rejoindre le club saoudien d’Al-Hilal selon L’Équipe. Barré par la concurrence de Dominik Greif et Rémy Descamps, Patouillet n’a pas donné suite à l’offre de prolongation de Lyon et n’a plus qu’un an de contrat avec l’OL. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022 et après deux saisons de prêt réussies à Sochaux, le portier s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant le championnat saoudien, à la recherche d’un gardien capable de suppléer Bono lors de la prochaine CAN cet hiver.

L’OL a accepté une offre de transfert de 350 000 €, assortie d’un intéressement de 20% sur une future plus-value. Cette opération permet au club lyonnais de libérer un joueur prometteur qui n’entrait plus dans les plans de l’équipe première, tout en conservant un pourcentage sur une éventuelle revente future. Pour Patouillet, ce départ constitue une opportunité de gagner du temps de jeu et de se faire remarquer à l’international, dans un environnement différent où il pourra continuer à progresser et à se forger une expérience précieuse en dehors du football français.