Arabie saoudite : l’étrange mercato de la Saudi Pro League

Devenu une nouvelle puissance financière du football, l’Arabie saoudite s’est affirmée sur la scène internationale avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr à l’hiver 2023 puis des transferts XXL à l’été 2023 de la part d’Al-Itttihad (Karim Benzema, Fabinho et N’Golo Kanté), Al-Hilal (Neymar, Malcolm et Sergej Milinkovic-Savic), Al-Nassr (Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte et Sadio Mané) ou encore Al-Ahli (Riyad Mahrez, Roberto Firmino et Franck Kessié). Déboursant 973,6M€ lors de la saison 2023/2024 et 647,5M€ lors de l’exercice suivant, la Saudi Pro League a été moins active pour le moment avec seulement 410,7 millions d’euros investis. La fin des folies ? Pas vraiment mais plutôt la suite logique du projet.

Si on s’intéresse aux clubs majeurs du pays, on se rend compte que le champion sortant, Al-Ittihad a été plutôt calme avec l’arrivées de jeunes talents locaux comme Ahmed Al-Julaydan (21 ans, Al-Fateh), Hamed Al-Ghamdi (26 ans, Al-Ettifaq), Mohamed Hazazi (19 ans, Al-Nassr) et Mohammed Barnawi (19 ans, Al-Hilal). Un désir de stabilité pour l’équipe de Laurent Blanc qui n’a déboursé que 20 millions d’euros. Al-Hilal qui a perdu sa couronne a préféré se renforcer aux postes où il a eu quelques faiblesses l’an dernier. L’idée était aussi de donner de bonnes options au nouveau coach Simone Inzaghi. Ainsi, environ 79 millions d’euros ont été déboursés, en grande majorité sur Darwin Nunez (Liverpool) et Theo Hernandez (AC Milan). Pour le reste, l’effectif est resté stable.

De nouvelles forces émergentes

Déception la saison dernière avec une troisième place, Al-Nassr a déboursé de son côté 56,8 millions d’euros, mais s’est renforcé en conséquence. Évacuant le flop Jhon Duran en prêt à Fenerbahçe, le club de Cristiano Ronaldo a attiré Jorge Jesus comme nouveau coach ainsi que Joao Félix (Chelsea), Kingsley Coman (Bayern Munich) et Inigo Martinez (FC Barcelone) pour combler les manques de l’équipe. À noter qu’un départ est encore attendu, celui d’Aymeric Laporte. Des ajouts ciblés comme ce qu’a fait Al-Ahli en recrutant Enzo Millot (Stuttgart) comme meneur de jeu et les Saoudiens Mohammed Abdulrahman (Al-Ettifaq), Abdulelah Al-Khaibri (Al-Riyadh) et Saleh Abu Al-Shamat (Al-Khaleej). 38,8 millions d’euros déboursés pour autant récupérer sur les flops Gabri Veiga (FC Porto), Allan Saint-Maximin (Club America), Roberto Firmino (Al-Sadd), Alexsander (Atlético Mineiro) et Ezgjan Aliosi (Lugano).

Cependant, si les quatre grands du championnat ont été sages et s’appuient pour le moment sur une structure construite sur les dernières saisons, cela n’empêche pas les nouveaux ambitieux de balancer des millions sur le mercato. Quatrième l’an dernier, Al-Qadsiah veut cette fois monter sur le podium. Malgré la perte de Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait son retour à l’Olympique de Marseille, la formation saoudienne a déboursé pas moins de 116 millions d’euros avec notamment les arrivées de Mateo Retegui (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Genk), Gabriel Carvalho (SC Internacional) et Musab Al-Juwayr (Al-Hilal). L’autre grand animateur de l’été, n’est autre qu’un club promu, la formation de NEOM SC dont le coach est Christophe Galtier et qui a dépensé pas moins de 89 millions d’euros pour se renforcer. Une agressivité sur le mercato estival similaire à celle qu’avait montrée Al-Qadsiah la saison dernière.

Sont ainsi arrivés plusieurs éléments de Ligue 1 comme Nathan Zézé (FC Nantes), Marcin Bulka (OGC Nice), Amadou Koné (Stade de Reims), Saïd Benrahma (Olympique Lyonnais en transfert définitif), Saïmon Bouabré (AS Monaco) et Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais). On compte aussi l’arrivée d’Abdoulaye Doucouré (Everton) et de cinq joueurs locaux comme Abdulaziz Noor (Al-Wehda), Alaa Hejji (Al-Wehda), Faris Abdi (Al-Fayha), Tamer Al-Khaibri (Al-Ettifaq) et Nawaf Al-Janahi (Al-Ettifaq). Désormais dans une phase à développement sur le long terme, les géants du championnat conservent une puissance financière, mais vont effectuer des ajouts plus ciblés quand les nouveaux riches tentent de se mettre à niveau. Sixième championnat le plus dépensier derrière la Ligue 1, la Saudi Pro League reste la principale financière à concurrencer les 5 plus grands championnats européens et la réussite de certains dossiers comme Enzo Millot qui était ciblé par l’Atlético de Madrid. Et puis il reste encore 24 jours de mercato en Arabie saoudite (fermeture de la fenêtre le 11 septembre 2025) pour voir encore de très beaux coups être réalisés.