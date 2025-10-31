Bundesliga
BL : Dortmund dompte Augsbourg et grimpe sur le podium
@Maxppp
En ouverture de la 9e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund, quatrième, se déplaçait sur la pelouse d’Augsbourg, quinzième. Après trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Niko Kovac ont confirmé leur belle dynamique.
La suite après cette publicité
Classement live
Portés par une réalisation de Guirassy au cours du premier acte (37e), les Marsupiaux ont empoché les trois points. Un succès leur permettant de remonter provisoirement au 2e rang, juste derrière le Bayern Munich. Augsbourg enchaîne de son côté une troisième défaite consécutive.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer