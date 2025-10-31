Menu Rechercher
Bundesliga

BL : Dortmund dompte Augsbourg et grimpe sur le podium

Par Josué Cassé
Niko Kovač @Maxppp
Augsbourg 0-1 Dortmund

En ouverture de la 9e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund, quatrième, se déplaçait sur la pelouse d’Augsbourg, quinzième. Après trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Niko Kovac ont confirmé leur belle dynamique.

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
2 Logo Dortmund Dortmund 20 9 +9 6 2 1 15 6
15 Logo Augsbourg Augsbourg 7 9 -9 2 1 6 12 21

Portés par une réalisation de Guirassy au cours du premier acte (37e), les Marsupiaux ont empoché les trois points. Un succès leur permettant de remonter provisoirement au 2e rang, juste derrière le Bayern Munich. Augsbourg enchaîne de son côté une troisième défaite consécutive.

Bundesliga
Dortmund
Augsbourg

Bundesliga
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Augsbourg Logo Augsbourg
