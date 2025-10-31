BL : Dortmund dompte Augsbourg et grimpe sur le podium

En ouverture de la 9e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund, quatrième, se déplaçait sur la pelouse d’Augsbourg, quinzième. Après trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Niko Kovac ont confirmé leur belle dynamique.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Dortmund 20 9 +9 6 2 1 15 6 15 Augsbourg 7 9 -9 2 1 6 12 21

Portés par une réalisation de Guirassy au cours du premier acte (37e), les Marsupiaux ont empoché les trois points. Un succès leur permettant de remonter provisoirement au 2e rang, juste derrière le Bayern Munich. Augsbourg enchaîne de son côté une troisième défaite consécutive.