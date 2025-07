Neom SC : le nouveau riche saoudien complètement fan de la Ligue 1

Un mirage footballistique ? Le football saoudien prend en tout cas beaucoup plus de sérieux au fil des mois en s’imposant comme une nouvelle place forte du mercato. Avec les quatre clubs détenus par le PIF, le fonds souverain saoudien, que sont Al Ittihad, Al Ahli, Al Hilal et Al Nassr, on compte également Al-Qadsiah promu il y a un an et qui est détenu par Aramco. Désormais, il va falloir compter sur Neom SC. L’ancien club d’Al-Suqoor a été transformé en Neom SC sous l’impulsion du gouvernement saoudien pour devenir la nouvelle place forte sportive de la mégapole futuriste qui est censée être terminée à l’horizon 2030 mais qui devrait prendre bien plus de temps. Appelé "The Line", ce projet est de construire une ville à l’intérieur de deux gratte-ciels immenses de 500 mètres de haut sur 200 mètres de large et qui s’étendront sur la distance impressionnante de 170 kilomètres. Ainsi, 1,2 million d’habitants est espéré en 2030 et 9 millions de personnes en 2045. Le coût du projet est estimé à 500 milliards de dollars mais nul doute que la facture dépassera ce montant.

La suite après cette publicité

Pour promouvoir ce projet et cette ville qui n’existe pas, le football est donc un bon moyen. Encore en quatrième lors de saison 2021/2022, le club saoudien a ainsi basculé dans un nouveau monde lors du passage d’Al-Suqoor à Neom SC et vient d’enchaîner deux promotions de suite en étant champion de troisième division en 2024 et champion de deuxième division en 2025. Et depuis son arrivée dans l’élite, Neom a déjà frappé fort. Déboursant pour presque 60 millions d’euros (59,19M€), le Neom SC est le deuxième club le plus dépensier du championnat devant Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr ou encore Al-Ittihad. Seul Al-Qadsiah (104,5 M€) fait mieux pour le moment. Des dépenses qui ont une saveur de Ligue 1. Arrivé en prêt l’hiver dernier, Saïd Benrahma (Olympique Lyonnais) a donné le ton et a aidé le club à remonter dans l’élite. Neom a ainsi déboursé 12 millions d’euros pour le conserver et a continué sa razzia dans le championnat français.

La suite après cette publicité

Neom va dépenser plus de 70M€ en Ligue 1

Choisissant pour coach Christophe Galtier qui était libre après une expérience mitigée à Al-Duhail malgré une Coupe de Qatar glanée, Neom SC a multiplié les achats dans notre "Ligue des Talents". Ainsi, Marcin Bulka est arrivé de Nice pour 15 millions d’euros tandis qu’Amadou Koné qui avait été relégué en Ligue 2 avec Reims est venu contre un chèque de 13,33 millions d’euros. Le promu s’est aussi distingué avec le gros coup Alexandre Lacazette qui était libre après la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais. Et les noms tricolores et/ou liés à la Ligue 1 se sont multipliés. Outre les pistes Yoane Wissa (Brentford, ex Lorient), Ismaël Doukouré (Strasbourg) et Axel Disasi (Chelsea, ex Monaco et Reims), Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) avait été aussi évoqué tout comme son compère brésilien Lucas Perri parti finalement à Leeds United. Mais les deux prochains mouvements concernent plutôt deux jeunes éléments.

Ainsi, Nathan Zeze (20 ans) est sur le point de débarquer du FC Nantes pour plus de 20 millions d’euros. De son côté, Saïmon Bouabré (19 ans) est également proche de rejoindre le Golfe. Le milieu offensif pourrait coûter 10 millions d’euros et 2 millions d’euros de bonus. Une somme importante qui pourrait faire monter les dépenses de Neom SC a plus de 70 millions d’euros (70,33M€) pour les transferts provenant de la Ligue 1. Un mercato XXL qui porte logiquement la patte de Christophe Galtier qui a pu composer au mercato qu’il souhaitait en utiliser ses contacts pour faciliter ces mouvements. Les dossiers menant à l’Olympique Lyonnais ont également été facilités par le directeur sportif Kyriakos Dourekas. Ancien de l’Olympiakos et de Nottingham Forest, il maintient des liens avec Evángelos Marinákis, propriétaire des deux clubs qui dispose de liens avec John Textor. Cela a donc aidé avant que ce dernier parte du club rhodanien. Nouvelle place forte de Saudi Pro League, Neom SC aura donc un accent francophone la saison prochaine.