Nantes d’accord avec NEOM pour la plus grosse vente de son histoire

C’est un joueur qui s’est fait un nom au cours de la saison passée du côté du FC Nantes. Du haut de ses 20 ans, le jeune défenseur central français a disputé 18 matches de Ligue 1. Suffisant pour déjà enflammer le marché des transferts. Avec une grosse marge de progression et un poste toujours prisé sur le mercato, Zézé a rapidement eu des prétendants ces derniers mois. Bournemouth, l’Inter Milan mais aussi et surtout Villarreal.

Le club espagnol était même déterminé à l’attirer cet été en proposant 22 millions à Nantes comme nous vous le révélions. Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur central était clairement ouvert à un départ dès cet été encore plus pour un club qui va donc disputer la Ligue des Champions cette saison. Mais outre le club espagnol, l’ambitieux club saoudien de NEOM, qui a déjà recruté Lacazette, Benrahma, Koné et Bulka en plus de Christophe Galtier, voulait s’offrir un nouveau visage du foot français.

La plus grosse vente de l’histoire de Nantes

Et quand le club saoudien veut, il arrive quasiment tout le temps à ses fins. En effet, l’offre de NEOM a été acceptée par le FC Nantes. Elle est supérieure à celle de Villarreal. Pour le joueur, il n’y a pas eu d’hésitation non plus. S’il n’aurait pas dit non à l’idée de jouer la Ligue des Champions avec Villarreal, Nathan Zézé a rapidement donné son accord pour rejoindre l’Arabie saoudite et NEOM. Un contrat XXL l’attend évidemment.

Tous les feux sont au vert pour ce transfert puisqu’un accord tripartite existe. Nantes va récupérer plus de 20 millions (plus bonus) dans ce deal et enregistrer la plus grosse vente de son histoire. Le record était détenu par Emiliano Sala et son transfert à Cardiff (17 millions). Avec déjà plus de 20 millions de ventes cet été sans compter celle de Nathan Zézé, les Canaris vont aussi connaître un mercato historique avec déjà plus de 40 millions de recettes. Pour Nathan Zézé, à 20 ans seulement, il va donc filer donc en Saudi Pro League avec un contrat juteux, sans doute l’un des plus importants de l’histoire pour un défenseur français avec si peu d’expérience en Ligue 1.