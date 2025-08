LdC, Nice : le discours fataliste de Franck Haise après la défaite contre Benfica

Sans grande surprise, Nice a été battu ce mercredi soir lors du troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions face à Benfica (0-2). Il faudrait presque un miracle pour voir les Aiglons décrocher leur qualification en barrages la semaine prochaine à Lisbonne. En conférence de presse, Franck Haise en avait l’air conscient.

La suite après cette publicité

«On a fait du mieux qu’on pouvait faire au vu des circonstances du moment, avec les évènements du match. Dans ces moments, il faut être efficace. En marquant notre occasion en début de seconde période, à 0-0, ça pouvait changer la donne. Mais sur l’ensemble du match, on sentait qu’on avait du mal à se créer des occasions franches, c’était plus simple pour eux. On n’est pas dans la même catégorie, on le savait avant, on a essayé de les bousculer, mais ça a confirmé qu’on n’était pas dans la même catégorie», a indiqué le coach niçois, conscient de l’écart de niveau entre les deux formations.