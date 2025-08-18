Sébastien Haller rejoint définitivement Utrecht

C’est définitivement la fin de l’aventure de Sébastien Haller au Borussia Dortmund. L’attaquant ivoirien de 31 ans a quitté le BVB et s’est engagé avec Utrecht jusqu’à l’été 2026. L’hiver dernier, l’ancien d’Auxerre avait déjà été prêté au club néerlandais pour une demi-saison, contribuant à valider une quatrième place historique pour les Domstedelingen en Eredivisie. Au BVB, Haller a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues. Quelques jours après sa signature dans le club allemand, un cancer des testicules lui avait été diagnostiqué, ce qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il a finalement fait sa première apparition en match officiel avec les Schwarz-Gelben en janvier 2023, soit six mois après son arrivée.

«L’attaquant de 31 ans est définitivement transféré du Borussia Dortmund et est désormais sous contrat jusqu’à l’été 2026. (…) La saison dernière, il avait été prêté pour une demi-saison, et avait largement contribué à la quatrième place du club. Un élément important, sur le terrain comme en dehors. Le FC Utrecht s’est qualifié pour l’Europe, mais Sébastien Haller était reparti au Borussia Dortmund. Jusqu’à ce week-end. Grâce aux efforts conjoints du FC Utrecht, du Borussia Dortmund et surtout de Haller lui-même, le transfert est désormais officiel. L’attaquant ivoirien a signé pour une saison et rejoint immédiatement le groupe dirigé par Ron Jans», peut-on lire dans le communiqué d’Utrecht.