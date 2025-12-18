Flamengo : Filipe Luís confirme vouloir entraîner en Europe

Filipe Luís, l’entraîneur actuel du Flamengo, a confirmé son ambition de retrouver un jour le football européen, tout en soulignant son attachement actuel au club brésilien. Après la défaite face au PSG en finale de la Coupe Intercontinentale aux tirs au but, l’ancien latéral gauche a choisi d’éviter de commenter directement sa prolongation lors de la conférence de presse à Doha. Cependant, il a précisé qu’une réunion était prévue le lendemain avec le président Rodolfo Landim et le directeur sportif José Boto pour discuter de son avenir : « mon contrat se termine maintenant. Nous sommes en négociation pour renouveler. Tout le monde connaît mon rêve. Évidemment, je veux revenir en Europe un jour. Je me suis beaucoup préparé pour cela. Mais pour l’instant, ma réalité est le Flamengo. Je suis très heureux avec ces joueurs, ils m’ont donné la vie. La seule chose que je contrôle, c’est cette conversation qui aura lieu demain. »

La suite après cette publicité

Malgré son désir de s’exporter en Europe, Filipe Luís a fait l’éloge de l’équipe qu’il dirige actuellement, rappelant le niveau élevé atteint par le Flamengo face au PSG. Luis Enrique, entraîneur parisien, n’a pas caché son admiration : « Filipe peut entraîner n’importe quelle équipe dans le monde, il est très jeune. Tout ce que nous avions préparé a été respecté. Une équipe qui joue parfaitement avec le ballon, qui exploite les espaces, très rapide. C’est clairement le Flamengo. Ce fut très difficile, mais la mentalité et la qualité de mes joueurs ont rendu le match passionnant. » Le technicien brésilien, avec déjà 5 titres à son actif en un peu plus d’un an à la tête de l’équipe première, devra désormais trancher entre rester au Brésil ou tenter de concrétiser son rêve européen.