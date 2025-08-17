Menu Rechercher
0 - 0
2'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 1re journée
Brest
0 - 0
2'
Lille
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 5 Brest 1 6 Lille 1
Possession 100% Lille Brest
Compositions Brest 4-3-3 Lille 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 SB29 N NUL 2 LOSC
298 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
V
V
V
D
D
V
D
D
V
Rencontres précédentes
24% 4 Victoires 24% 4 Nuls 53% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Ethan Mbappé Ethan Mbappé Blessure à la cuisse André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Aïssa Mandi Aïssa Mandi Blessure à l'aine Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure au pied Thomas Meunier Thomas Meunier Accumulation de cartons jaunes

Top commentaires

Olympitre Mitroglou 14:53 2 clubs qui ont fait honneur a la France en C1 la saison derniere contrairement a Nice et l&#x27;OMerde cette saison Répondre
Voir tous les commentaires (3)

Match Brest - Lille en direct commenté

1re journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brest et Lille (Ligue 1 McDonald's, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 17 août 2025 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brest et Lille.

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Julien Garrigues arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Aurélien Drouet arbitre assistant
Aurélien Petit quatrième arbitre
Bruno Coue arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Francis-Le Blé Brest
Stade Francis-Le Blé
  • Année de construction : 1922
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15931
  • Affluence moyenne : 10007
  • Affluence maximum : 15183
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 17 août 2025 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 1
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code SB29-LOSC
Zone France
Équipe à domicile Brest
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 août 2025 à 15:00 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Brest Lille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et Lille ?

Brest : le coach E. Roy a choisi une formation en 4-3-3 : R. Majecki, B. Locko, B. Chardonnet, J. Le Cardinal, K. Lala, P. Lees-Melou, H. Magnetti, K. Doumbia, Mama Baldé, L. Ajorque, R. Del Castillo.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, O. Touré, B. André, N. Mukau, Félix Correia, H. Haraldsson, M. Broholm, O. Giroud.

Qui arbitre le match Brest Lille ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brest Lille ?

Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.

Quelle est la date et l'heure du match Brest Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 août 2025, coup d'envoi 15:00.

Top commentaires

Olympitre Mitroglou 14:53 2 clubs qui ont fait honneur a la France en C1 la saison derniere contrairement a Nice et l&#x27;OMerde cette saison Répondre
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier