1re journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 août 2025
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 17 août 2025 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct.
Arbitres
Clément Turpinarbitre principal
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 août 2025 à 15:00 sur DAZN ou Ligue 1+.
Où voir le match Brest Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et Lille ?
Brest : le coach E. Roy a choisi une formation en 4-3-3 : R. Majecki, B. Locko, B. Chardonnet, J. Le Cardinal, K. Lala, P. Lees-Melou, H. Magnetti, K. Doumbia, Mama Baldé, L. Ajorque, R. Del Castillo.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, O. Touré, B. André, N. Mukau, Félix Correia, H. Haraldsson, M. Broholm, O. Giroud.
Qui arbitre le match Brest Lille ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Brest Lille ?
Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.
Quelle est la date et l'heure du match Brest Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 août 2025, coup d'envoi 15:00.