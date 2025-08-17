Ligue 1
Le premier but d’Olivier Giroud pour son retour en Ligue 1
Premier match, premier but. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir Olivier Giroud retrouver le chemin des filets en Ligue 1. L’attaquant français de 38 ans était titulaire ce dimanche avec le LOSC face à Brest. Et l’ex-international français a marqué sur son premier tir.
Bien lancé en profondeur, il a croisé sa frappe et n’a laissé aucune chance au portier brestois. Des débuts rêvés pour Giroud qui a quitté la Ligue 1 il y a 13 ans après un passage du côté de Montpellier.
