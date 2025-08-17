Menu Rechercher
Le premier but d’Olivier Giroud pour son retour en Ligue 1

Par Hanif Ben Berkane
Giroud avec Lille @Maxppp
Brest 3-3 Lille

Premier match, premier but. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir Olivier Giroud retrouver le chemin des filets en Ligue 1. L’attaquant français de 38 ans était titulaire ce dimanche avec le LOSC face à Brest. Et l’ex-international français a marqué sur son premier tir.

L1+
10 minutes sur @ligue1plus et déjà un but pour @_OlivierGiroud_ 🙌

#SB29LOSC
Voir sur X

Bien lancé en profondeur, il a croisé sa frappe et n’a laissé aucune chance au portier brestois. Des débuts rêvés pour Giroud qui a quitté la Ligue 1 il y a 13 ans après un passage du côté de Montpellier.

