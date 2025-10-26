Ligue 1 : le LOSC d’un Félix Correia étincelant étrille sans respect le FC Metz

Sous un ciel gris d’automne à Villeneuve-d’Ascq, le LOSC retrouvait son public au Stade Pierre-Mauroy pour la 9e journée de Ligue 1. Trois jours après un revers frustrant en Ligue Europa face au PAOK, les hommes de Bruno Génésio avaient à cœur de se relancer et de poursuivre leur belle série en championnat, eux qui n’avaient plus perdu depuis le 28 septembre. Face à eux, un FC Metz en grande difficulté, lanterne rouge du classement, toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Benoît Millot officiait au sifflet de cette rencontre. Côté lillois, Génésio alignait un 4-2-3-1 offensif avec Özer dans les buts, une défense Meunier–Mbemba–Mandi–Perraud, le duo André–Bouaddi à la récupération, et un quatuor offensif composé de Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo et Igamane en pointe. En face, Stéphane Le Mignan optait pour un 4-3-3 classique : Sy dans les cages, Kouao, Gbamin, Yegbe et Tsitaishvili en défense, un milieu Deminguet–Stambouli–Touré, et un trio d’attaque Sabaly–Diallo–Abuashvili.

Les Lillois entraient fort dans la partie, se procurant une première occasion d’emblée avec Haraldsson, dont la frappe passait au-dessus après un bon centre de Correia (4e). Le ton était donné. Quelques minutes plus tard, Igamane allumait une mèche depuis l’entrée de la surface, mais Sy se déployait pour détourner le ballon (9e). La domination nordiste se concrétisait logiquement lorsque Fernandez-Pardo débordait sur la gauche avant de servir Igamane, auteur d’un plat du pied parfait dans le coin droit du but messin (25e). Les visiteurs réagissaient timidement : Sabaly, seul face au but, envoyait sa frappe dans les nuages (27e). Quelques minutes plus tard, Igamane manquait le doublé d’un rien (32e). Le LOSC profitait ensuite d’une énorme bévue du gardien messin : sur un dégagement raté, Félix Correia récupérait à trente mètres et lobait Pape Sy d’un geste plein de sang-froid pour le 2-0 (34e). Fernandez-Pardo testait encore le portier messin d’une frappe puissante (39e), tandis qu’une intervention de la VAR sur un contact entre Yegbe et Bouaddi ne donnait rien (44e). Lille regagnait les vestiaires avec un avantage mérité.

Une promenade de santé dominicale

De retour sur la pelouse, les Dogues ne levaient pas le pied. Dès la 53e minute, Fernandez-Pardo, intenable sur son aile, déposait un centre en retrait pour Correia, qui signait un doublé d’une frappe précise dans le petit filet gauche (53e). Metz tentait de réagir mais Sabaly, encore lui, manquait totalement sa reprise (55e). Meunier manquait de peu le 4-0 en reprenant un corner de Perraud d’une talonnade audacieuse (60e). Les visiteurs avaient enfin une vraie opportunité par Sabaly, mais Özer réalisait une parade réflexe exceptionnelle sur sa ligne (69e). Le match basculait ensuite dans l’émotion : Pape Sy, victime d’un choc violent avec Sahraoui, devait être évacué sur civière, visiblement touché à la tête, remplacé par le jeune Jonathan Fischer (72e). Le stade Pierre-Mauroy saluait sa sortie par une belle ovation. À dix minutes du terme, Lille alourdissait la marque : Correia, encore décisif, centrait fort pour Benjamin André, dont la tête plongeante trouvait la lucarne gauche (82e). Broholm manquait même le 6-0, sa frappe puissante étant repoussée par Fischer (85e).

Pour parapher le tout, Haraldsson y allait de son but dans le temps additionnel pour un jeu, set et match lillois (90e+3), malgré l’honneur messin sauvé par Ibou Sané (90e+5). Au terme d’un match parfaitement maîtrisé, le LOSC s’imposait largement (6-1) face à un FC Metz dépassé et toujours englué dans la crise. Avec cette victoire, les hommes de Bruno Génésio grimpaient provisoirement à la 4e place du classement, confirmant leur montée en puissance en championnat malgré la déception européenne de la semaine. Metz, de son côté, reste dernier avec un moral au plus bas et une défense en grande difficulté. Prochain rendez-vous pour Lille : un déplacement périlleux sur la pelouse de Nice, actuellement 10e du championnat, avant de retrouver la scène européenne. Les Dogues ont frappé fort cet après-midi au stade Pierre-Mauroy, rappelant qu’ils restent, plus que jamais, candidats sérieux au top 5 cette saison.