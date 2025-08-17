Brest-LOSC : quand Olivier Giroud s’échauffe dans le parking du Stade Francis-Le Blé

Ce dimanche après-midi, le Stade Brestois et Lille s’affrontent sur la pelouse du stade Francis-Le Blé, à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Une rencontre programmée à 15h, qui marque le début officiel de la saison pour les deux formations.

Quelques minutes avant le coup d’envoi, l’attaquant français Olivier Giroud, recruté par les Dogues cet été, a été filmé par les caméras de Ligue 1+ en train de s’échauffer… dans le parking du stade. À 38 ans, nul doute que l’ex-international tricolore, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (137 sélections, 57 buts), connaît bien son corps et qu’il a jugé nécessaire de faire quelques étirements supplémentaires.