Le communiqué cinglant du LOSC contre ses supporters accusés de racisme

La semaine dernière, le LOSC s’est déplacé en Serbie, pour y affronter l’Étoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa (défaite 1-0), ainsi qu’à Strasbourg (défaite 2-0). Deux déplacements au cours desquels quelques-uns de ses supporters se sont malheureusement distingués par des comportements haineux et racistes. Face à cette situation, les Dogues ont décidé de réagir fermement.

«Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les comportements intolérables observés, ainsi que les propos haineux et insultes racistes tenus par certains individus au sein du parcage visiteurs, à l’occasion des déplacements à Belgrade et à Strasbourg, jeudi et dimanche derniers. Ces agissements sont inacceptables et totalement contraires aux valeurs que le Club défend et promeut avec constance. Malgré les nombreuses initiatives de sensibilisation et de prévention mises en œuvre par le LOSC pour lutter contre toutes formes de discrimination, certains individus choisissent délibérément de profiter des déplacements pour détourner le cadre du football afin d’y exprimer leur haine. Ces personnes ne seront jamais les bienvenues au sein de la communauté du LOSC et ne sauraient en aucun cas être considérées comme des supporters, tant leurs actes sont en contradiction avec l’éthique et les principes fondamentaux du Club et de sa communauté. La plupart de ces comportements ont d’ailleurs été spontanément dénoncés par les (véritables) supporters du LOSC eux-mêmes, via la plateforme de signalement mise en place par le Club depuis 2023, ainsi que sur les réseaux sociaux. Le LOSC remercie sincèrement les personnes ayant contribué à ces signalements, témoignant ainsi de leur engagement et de leurs valeurs, partagées avec le Club. Dès ce matin, des mesures concrètes ont été engagées. Une procédure d’identification des individus mis en cause est actuellement en cours, en vue du dépôt de plusieurs plaintes auprès des autorités policières. Le LOSC entend obtenir à leur encontre des poursuites judiciaires ainsi que les sanctions appropriées. Indépendamment de l’issue de ces procédures, le Club prononcera dans les prochains jours des interdictions commerciales de stade à effet immédiat à l’encontre des individus identifiés, conformément aux dispositions prévues par la loi Larrivé. Le LOSC réaffirme avec force que de tels actes – et de tels individus, qui jettent un discrédit injustifié sur l’ensemble des passionnés soutenant le Club avec respect et dignité – n’ont aucune place dans le football, ni au sein du LOSC, ni au sein de sa communauté», indique le communiqué.