Disette, concurrence, boulette… Olivier Giroud est en grande difficulté avec le LOSC !

C’était le gros coup de l’été à Lille. Après une aventure ratée du côté de la Californie avec le Los Angeles FC, Olivier Giroud a cherché à titiller son âme de compétiteur en revenant en France pour exporter ses talents de finisseur avec le LOSC. Un coup séduisant pour la direction nordiste et qui avait porté ses fruits dans un premier temps. Leader charismatique du vestiaire des Dogues, le champion du monde 2018 avait eu un véritable impact dans le jeu de son équipe. Pesant constamment sur la défense, l’ancien d’Arsenal et de Chelsea a montré qu’il n’avait rien perdu de ses talents de finisseur en inscrivant deux buts lors des deux premières rencontres de championnat.

Inscrivant un autre but en Ligue Europa face à Brann le 25 septembre dernier, le natif de Chambéry n’a pourtant plus marqué depuis. Un coup d’arrêt qui s’explique de différentes manières. Âgé de 39 ans, le transfuge de Montpellier n’a plus forcément la condition physique pour enchaîner les matches. Gêné par quelques pépins physiques, Giroud a raté deux rencontres depuis le début de saison. L’une des autres grandes raisons de ce manque de régularité dans ses performances réside dans la montée en puissance d’Hamza Igamane.

Olivier Giroud s’est totalement raté avec le LOSC à Strasbourg

Recruté également cet été, le buteur marocain marque beaucoup dès qu’il a du temps de jeu. Auteur de 7 buts en 17 apparitions, le Marocain de 23 ans convainc les supporters et Bruno Genesio qui le fait jouer de plus en plus. Une irrésistible prise de pouvoir qui contraint forcément Giroud à aller s’asseoir sur le banc. Ce dimanche, le numéro 9 des Dogues était pourtant titularisé pour l’un des chocs de la 12e journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Finalement, la rencontre de Giroud a été un véritable calvaire. Incapable de faire la différence en phase offensive, l’attaquant est passé à côté de son match.

Son déplacement à la Meinau a finalement tourné au drame peu après l’heure de jeu. Revenant défendre près de la ligne médiane, Giroud a disjoncté et a lancé Emanuel Emegha dans la profondeur. L’attaquant néerlandais ne s’est pas fait prier pour crucifier Ozër. Remplacé à la 77e minute par Marius Broholm, le vétéran a été soutenu par Bruno Genesio, qui garde pleinement confiance en ce dernier : « il n’y a pas d’inquiétudes. Ça fait partie du métier d’attaquant, il y a toujours des périodes où on est dans le dur. C’est comme ça. Les attaquants ont tous envie de marquer. Olivier a déjà connu ce genre de périodes. Il a l’expérience pour se relever. Il n’y a pas qu’Olivier dans notre jeu, on a d’autres atouts offensifs. »